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大馬民調中國好感度上升 學者：忽視南海及商品傾銷

中央社／ 吉隆坡30日專電

馬來西亞民調顯示對中國好感度上升，學者分析說，今年是馬中建交50週年，多數人或受宣傳雙邊友誼影響，卻未正視南海主權爭議、中國商品大舉傾銷影響企業生存等負面效應。

默迪卡民調中心（Merdeka Center for OpinionResearch）26日公布「對中國的觀感：外交事務、時事、外交與經濟」民意調查。這份民調的1225名受訪者中有高達84%對馬中關係持正面態度，受訪者對中國好感度達77%。

曾於香港、日本與大馬任教多年的巴黎第13大學經濟中心名譽研究員歐陽路易（Louis Augustin-Jean）今天告訴中央社，大馬輿論轉向親中的原因或許與首相安華（Anwar Ibrahim）一向支持中國的政策立場有關，但當中國經濟出現問題的當下，輿論轉向親中顯然是一個錯誤。

他指出，大馬輿論沒有考慮到南海問題對國家主權傷害，沒有意識到中國商品傾銷對馬來西亞中小企業造成的損害，僅關注能從中國獲得更便宜的商品利益。

歐陽路易分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變大馬民眾對中國看法或許是原因之一，但「馬來西亞應在美國與中國之間保持更加平衡的立場，俾利於地緣政治局勢」。

教授國內與國際時事分析的新紀元大學學院（KolejUniversiti New Era）講師鄧世軒（Tang Shi Xuan）認為，今年是馬中建交50週年，特別在華人社團或機構不乏受馬中友誼的宣傳影響，其他如馬中互相開放免簽讓馬來西亞人到中國觀光更簡便，抑或中國茶飲或電動汽車外銷大馬等多重因素，都形成利多局面。

由於大馬官方是支持巴勒斯坦，護照內頁標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」，鄧世軒以國際局勢的以巴衝突為例，說明這場戰爭導致大馬對美國形象跌入谷底，間接提升對中國的好感度。

在南海議題方面，鄧世軒說，大馬政府有意淡化南海爭端事件，盼不影響雙邊關係，因此，類此議題僅受學術圈與右翼馬來群體關注。

另外，如果這份民調在今年年底調查，相信諸如關公文化節出現五星旗、前首相馬哈地（MahathirMohamad）非議的中文招牌與菲律賓媒體公布南海馬中外交照會爭議，會對民調結果產生影響。

值得注意的是，馬來西亞民眾顯未顧及中國商品傾銷現象，鄧世軒強調，中國往大馬低價傾銷商品，已在中小企業群體發酵，政府已立法應對並解決這個影響中小企業生存的問題。

這份由默迪卡民調中心今年5月17日至6月10日進行的民調，對象為馬來西亞人民，針對1225名年滿18歲以上受訪者透過隨機抽樣分層（種族、性別、年齡和州別）電話調查，抽樣誤差為正負2.94%。

民調 馬來西亞

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