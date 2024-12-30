英國盼與歐盟重修好 國防容易、貿易難

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

親歐的工黨首相施凱爾想與歐盟增加關係，但歐盟主要是經濟組織，因此在貿易上很難給英國開後門！施凱爾在英國脫歐後，首次被邀請到歐盟領導人非正式峰會，顯見工黨想與歐盟修復關係的決心，但外媒分析，加強安全合作很有機會，但在經貿上，包括青年勞動、關稅與北海漁權等議題，可能又會有漫長談判。

局勢不明盼重合作

根據《英國廣播公司》與《土耳其通訊社》報導，英國首相施凱爾近日表示，將於2025年2月參與歐盟領導人非正式的峰會。這是英國2019年脫歐後，英國領導人首次被邀請。但峰會的主要題目是安全與國防的合作。隨著中東、俄烏戰火未歇，美國新總統川普將就任，面對伊朗、俄羅斯、北韓與中國的威脅，讓歐盟與英國想起曾經共享的價值。

英國脫歐後，雙方都深受其害，英國的經濟成長無法起色，還面臨通膨挑戰，但歐洲也失去強大經濟體的援助與除了法國以外，最主要的軍事力量。工黨在選舉期間就不斷表示要重建英國與歐盟的關係，許多官員更積極參與歐盟活動；歐盟也想與英國增加互動，因應更加不確定的國際變局。

英國貿易要讓利

在國防上，由於英國與歐盟多數國家都有加入北約，因此包括對俄羅斯聯合制裁、防止網路攻擊、保護北海關鍵基礎設施等大多都有共識，且雙方都能因為合作獲利；但針對貿易的部分，由於脫歐會讓英國長期GDP損失4%，因此希望能重新與歐盟建立新的貿易模式。

英國希望加入海關聯盟，或是接受勞動力自由移動，但有歐盟外交官指出，英國也要讓利給歐盟，不能讓英國輕易退出後又回來，否則對歐盟不公平。歐盟則希望能夠獲得英國的年輕勞動力，尤其是「青年留學計畫」，讓學生可以在地生較優惠的價格讀書，還有英國北海的部分漁權。

英國人後悔脫歐？

雙方還希望能在能源方面有更多合作。雖然在政治上的談判需要時間，但英國已經有民調顯示，有50%民眾認為增加與歐盟接觸，可振興英國經濟；53%認為可強化國防，甚至有58%認為可以有效管理移民。且被問到要偏重歐盟還是美國時，50%選擇歐盟，僅有17%是選擇傳統盟友美國。

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