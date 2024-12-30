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尹錫悅3度違抗傳喚 韓國首見聲請逮捕現任總統

中央社／ 首爾30日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社

韓國總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴遭到調查，但卻3度無視傳喚、拒絕到案說明。聯合調查小組官員今天宣布對已遭停職的尹錫悅聲請逮捕令，是韓國史上首次對現任總統聲請逮捕令。

綜合路透社與法新社報導，警方及反貪機構「高級公職人員犯罪調查處」（CIO）正聯手調查尹錫悅12月3日宣布的戒嚴令是否構成叛亂罪，但尹錫悅在調查期間卻屢次無視傳喚，拒絕到案說明。

調查小組在聲明中表示：「聯合調查總部已向首爾西區地方法院（Seoul Western District Court）聲請對總統尹錫悅的逮捕令。」

法院將裁定是否簽發逮捕令。叛亂罪是韓國總統少數幾項不具豁免權的罪名之一。

尹錫悅的委任律師尹甲根（Yoon Kab-keun，音譯）告訴韓聯社，反貪機構無權對叛亂指控進行調查。他未立即回應路透社的置評請求。

尹錫悅本月3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，雖僅維持約6小時即被國會推翻，仍引起軒然大波。尹錫悅14日遭國會表決通過彈劾，憲法法院將在180天內決定是否採納，若彈劾成功，韓國將於明年中舉行新任總統大選。

憲法法院27日已舉行首場審前會議，並表示將加速審理此案。下一次聽證會預計明年1月3日舉行。

尹錫悅 憲法

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