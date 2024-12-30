快訊

赴泰慶祝80大壽返國搭上濟州航空死亡航班 南韓一家9口全罹難

半導體風雲／因應川普2.0 台積電高階人事做了哪些調整

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財飛奔口袋」：要做好準備

亞塞拜然客機失事悲劇 國際航空運輸協會籲徹查

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導

國際航空運輸協會（IATA）今天呼籲，對亞塞拜然航空（AzerbaijanAirlines）致命墜機事件展開徹底、公正和透明的調查。

法新社報導，國際航空運輸協會表示，如果調查發現這架客機是由戰鬥人員擊落，就必須將肇事者繩之以法。

這架亞塞拜然航空客機25日墜毀於哈薩克，機上67人中有38人死亡。

亞塞拜然官員曾表示，這架飛機是在準備降落於俄羅斯車臣共和國首都格羅茲尼（Grozny）時，遭俄國防空系統擊中。

國際航空運輸協會理事長華爾希（Willie Walsh）表示，出於對罹難者和倖存者的尊重，「我們必須查明這場災難發生的原因，並採取行動以確保事件不再重演」。

他說：「民航飛機絕不應成為軍事行動的目標，無論是有意或意外。而包括俄羅斯和亞塞拜然在內，有數個政府都指亞塞拜然航空8243號航班極有可能是軍事行動的受害者。因此，當務之急是進行徹底、透明、公正的調查。」

華爾希表示，中期報告應在30天內發布。

華爾希說：「若結論指出這場悲劇是戰鬥人員造成的，那麼肇事者就必須承擔責任，接受法律制裁。」

總部位於日內瓦的國際航空運輸協會，旗下會員約有340家航空公司，占全球航空運輸量的80%以上。

亞塞拜然 俄羅斯 日內瓦

延伸閱讀

亞塞拜然航空遭俄誤擊釀38死！總統罕見強硬要求盟友俄羅斯負責賠償

揪亞塞拜然客機墜毀原因！總統控俄國地面射擊釀禍：盼俄承認擊落飛機過失

普亭稱墜機「悲劇」 致歉亞塞拜然總統

亞塞拜然總統向普亭強調 失事客機遭外部物理、技術干擾

相關新聞

南韓調查單位申請逮捕尹錫悅！2周3度拒絕到案應訊

南韓總統尹錫悅因緊急戒嚴令遭到調查與彈劾停職，不過他陸續在18日、25日與29日3次違抗調查人員要求到案應訊，對此，聯合...

尹錫悅3度違抗傳喚 韓國首見聲請逮捕現任總統

韓國總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴遭到調查，但卻3度無視傳喚、拒絕到案說明。聯合調查小組官員今天宣布對已遭停職的尹錫悅聲請逮...

亞塞拜然航空遭俄誤擊釀38死！總統罕見強硬要求盟友俄羅斯負責賠償

亞塞拜然航空一架巴西航空工業190型客機25日在哈薩克墜毀，造成38人罹難、29人受傷，種種證據表明客機疑似遭俄羅斯防空...

土耳其庫德工人黨領袖支持和平倡議 浴血叛亂40年有望解散

土耳其親庫德族政黨今天表示，遭禁庫德工人黨被囚禁的領袖歐加蘭表明，他準備呼籲激進分子放下武器，支持土耳其政府所提結束庫德...

克羅埃西亞大選出口民調：現任總統首輪勝出

克羅埃西亞今天舉行總統大選，根據出口民調，獲在野的左翼社會民主黨支持的現任總統米蘭諾維奇在首輪勝出

日防衛大臣：台海和平很重要 盼藉對話解決問題

沖繩媒體廿九日刊出日本防衛大臣中谷元日前接受聯訪的摘要。他重申台灣海峽和平穩定對日本安全和整個國際社會的穩定都很重要，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。