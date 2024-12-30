快訊

凌晨2點錢就送到…沈慶京借到1億元交保金 律師剛現身北院領繳款單

柯文哲7千萬交保…黃國昌批北檢只給2條路 賴總統把手伸進司法

鄭文燦涉貪再出庭…500萬關鍵3時間點 與廖家父子說法矛盾一次看

南韓調查單位申請逮捕尹錫悅！2周3度拒絕到案應訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統尹錫悅29日拒絕到案應訊，共同調查本部30日證實向法院申請逮捕令。法新社
南韓總統尹錫悅29日拒絕到案應訊，共同調查本部30日證實向法院申請逮捕令。法新社

南韓總統尹錫悅因緊急戒嚴令遭到調查與彈劾停職，不過他陸續在18日、25日與29日3次違抗調查人員要求到案應訊，對此，聯合調查小組30日宣布向法院申請逮捕令，強制要求尹錫悅到案接受調查。

尹錫悅12月3日晚間突然宣布緊急戒嚴，但戒嚴令遭國會推翻，短短數小時之後宣布解嚴，並於14日遭國會彈劾停職。

由韓國警察廳國家調查本部、高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）和國防部調查本部聯合設立的「共同調查本部」，也以涉嫌內亂、濫用職權為由，展開對尹錫悅的調查。

國防部 尹錫悅 警察

延伸閱讀

「早在3月就預謀」尹錫悅准軍方戒嚴時開槍、闖國會

南韓檢起訴書曝光！尹錫悅揚言「二度戒嚴」 曾授權軍方開槍闖國會

韓國代理總統面臨彈劾 尹錫悅彈劾案同日開庭

要死一起死！幕僚透露尹錫悅對反對黨黨魁李在明的想法

相關新聞

亞塞拜然航空遭俄誤擊釀38死！總統罕見強硬要求盟友俄羅斯負責賠償

亞塞拜然航空一架巴西航空工業190型客機25日在哈薩克墜毀，造成38人罹難、29人受傷，種種證據表明客機疑似遭俄羅斯防空...

南韓調查單位申請逮捕尹錫悅！2周3度拒絕到案應訊

南韓總統尹錫悅因緊急戒嚴令遭到調查與彈劾停職，不過他陸續在18日、25日與29日3次違抗調查人員要求到案應訊，對此，聯合...

克羅埃西亞大選出口民調：現任總統首輪勝出

克羅埃西亞今天舉行總統大選，根據出口民調，獲在野的左翼社會民主黨支持的現任總統米蘭諾維奇在首輪勝出

土耳其庫德工人黨領袖支持和平倡議 浴血叛亂40年有望解散

土耳其親庫德族政黨今天表示，遭禁庫德工人黨被囚禁的領袖歐加蘭表明，他準備呼籲激進分子放下武器，支持土耳其政府所提結束庫德...

日防衛大臣：台海和平很重要 盼藉對話解決問題

沖繩媒體廿九日刊出日本防衛大臣中谷元日前接受聯訪的摘要。他重申台灣海峽和平穩定對日本安全和整個國際社會的穩定都很重要，希...

揪亞塞拜然客機墜毀原因！總統控俄國地面射擊釀禍：盼俄承認擊落飛機過失

亞塞拜然總統阿利耶夫今天表示，本週墜毀的亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）客機，是在俄羅斯上空因地面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。