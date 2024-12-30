南韓調查單位申請逮捕尹錫悅！2周3度拒絕到案應訊

南韓總統尹錫悅因緊急戒嚴令遭到調查與彈劾停職，不過他陸續在18日、25日與29日3次違抗調查人員要求到案應訊，對此，聯合調查小組30日宣布向法院申請逮捕令，強制要求尹錫悅到案接受調查。

尹錫悅12月3日晚間突然宣布緊急戒嚴，但戒嚴令遭國會推翻，短短數小時之後宣布解嚴，並於14日遭國會彈劾停職。

由韓國警察廳國家調查本部、高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）和國防部調查本部聯合設立的「共同調查本部」，也以涉嫌內亂、濫用職權為由，展開對尹錫悅的調查。