馬斯克投書干預政治惹議 德國記協籲媒體勿當傳聲筒

最新一期出刊的德國「週日世界報」刊登美國億萬富豪馬斯克的投書，文中他讚揚德國極右翼政黨是德國最後的希望火花，此舉引爭議。出版該報的斯普林格公司（AxelSpringer）也因此引來德國記者協會與自家編輯團隊責難。

德國將在明年2月23日舉行國會選舉。德國記者協會（DJV）主席博斯特（Mika Beuster）今天呼籲，編輯團隊不能被競選活動利用，應謹慎處理客座投稿，「德國媒體自身不能被濫用為獨裁者與其同夥的傳聲筒」。

馬斯克（Elon Musk）上週才在自家的社交媒體平台X發文，「只有德國另類選擇黨可以拯救德國」，首度明確表態個人政治立場；隔了一週，馬斯克投書德國報紙。

28日出版的「週日世界報」（Welt Am Sonntag）刊登馬斯克的一篇客座投書，馬斯克在文中將德國描述為「處於經濟和文化崩潰的邊緣」，德國另類選擇黨（AfD）在政策上反移民和管控經濟等，是「這個國家最後的希望火花」。

即將接任世界報主編的記者布爾加德（Jan PhilippBurgard）在同期出刊的報紙中撰文辯駁馬斯克投書。他表示，「馬斯克是正確的，但是其認為僅有德國另類選擇黨可以拯救德國的治療方針是錯的」，該黨對德國的價值觀與經濟觀構成威脅。即使天才也可能會犯錯。

馬斯克的客座投書與布爾加德的回應，2篇文章在印刷的報紙上排版並排著。

然而，世界報編輯團隊在出刊日紛紛在社交媒體發文抗議這篇文章。世界報的輿論部門主管兼記者柯格爾（Eva Marie Kogel）則在出刊當天遞出辭呈，反對公司刊登馬斯克的投書。

世界報社群部門主管齊默勒（Franziska Zimmerer）也發文表示，「這段文字不該出現」，讀者投書也不需有來自編輯的意見。此外，馬斯克的投書是對德國另類選擇黨的倡議，沒必要花3分鐘時間閱讀與該黨打交道。

德新社（DPA）詢問世界報回應，現任世界報集團主編波沙爾特（Ulf Poschardt）與即將接任的布爾加德發表聯合聲明表示，目前關於馬斯克出刊文字的諸多討論深具洞察力，民主和新聞學都靠言論自由滋養，包括處理兩極分化立場並進行新聞分類，這將是世界報未來的方針，繼續成為此類辯論的論壇。