亞塞拜然航空遭俄誤擊釀38死！總統罕見強硬要求盟友俄羅斯負責賠償

亞塞拜然航空一架巴西航空工業190型客機25日在哈薩克墜毀，造成38人罹難、29人受傷，種種證據表明客機疑似遭俄羅斯防空系統誤擊釀禍。對此，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）29日罕見強硬喊話盟友俄羅斯，要求負起責任，賠償受害者。

紐約時報報導，阿利耶夫29日接受亞塞拜然國營媒體專訪，批評俄羅斯總統普亭致歉含糊，不足以維持兩個前蘇聯國家的友好關係。這是阿利耶夫在這次事件上對克里姆林宮最直接的一次譴責。

亞塞拜然國營媒體的英文聲明中指出，阿利耶夫表明「這架飛機是被俄羅斯擊落」，「首先，俄羅斯必須向亞塞拜然致歉；其次，必須承認錯誤；第三，必須嚴懲肇事者」，他補充，莫斯科迄今只做到第一點。

阿利耶夫在訪談中批評俄羅斯反應慢半拍，還試圖將墜機歸咎於大霧或鳥擊。

分析人士表示，阿利耶夫對俄羅斯採取強硬立場，可能源於亞塞拜然軍方2020年曾誤擊一架俄羅斯軍用直升機，造成2名俄羅斯軍人喪生，當時亞塞拜然承擔責任並提供賠償。

卡內基國際和平基金會駐巴庫外交政策專家西里耶夫（Zaur Shiriyev）分析，亞塞拜然期望莫斯克這次也採取類似行動。