快訊

周日深夜錢難籌北院再過一夜 柯文哲、沈慶京等4人今再行辦保

立委陳瑩直播張惠妹演唱會20分鐘 網轟「帶頭違法」

亞塞拜然總統控俄試圖掩蓋對客機開火 要求道歉賠償

中央社／ 巴庫29日綜合外電報導

亞塞拜然總統阿利耶夫今天以罕見強硬口吻要求傳統盟友俄羅斯承認對失事亞塞拜然航空客機開火，指控莫斯科起先試圖掩蓋這起致命空難的原因。他還提出道歉、懲凶、賠償等要求。

法新社報導，亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機25日在哈薩克墜毀，造成機上67人中有38人罹難。阿利耶夫（Ilham Aliyev）於這起事故4天後在首都巴庫機場接受國營媒體訪談時提出上述指控。

亞塞拜然官員曾表示，失事客機於試圖降落俄羅斯南部車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）時，遭到俄羅斯防空系統擊中。

哈薩克當局今天表示，正將失事飛機的「黑盒子」送往巴西調查。

哈薩克交通部在聲明中指出，事故調查委員會（Accident Investigation Commission）「決定將飛行紀錄器送巴西航空事故研究與預防中心（CENIPA），這架巴西航空工業190型飛機在當地生產」。

阿利耶夫對莫斯科提出率直指控的作法罕見，他昨天才跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。

克里姆林宮針對這項通話發布的聲明中沒有提及普亭表達要承擔事故責任。

阿利耶夫告訴國家電視台：「事實就是，這架亞塞拜然民航機在格羅茲尼附近俄羅斯領空遭到外來傷害而近乎失控。」

「我們還知道電子作戰系統導致我們的飛機失控…同時，由於來自地面的火力，機尾也嚴重受損。」

他表示，儘管「我們飛機意外遇襲」，巴庫對莫斯科顯然試圖掩蓋墜機原因一事感到憤怒，並要求俄方對此承擔責任。

阿利耶夫指出，莫斯科「提出理論…顯然想要掩蓋此事」，此舉「令人遺憾和驚訝」。

他表示，除了包括鳥擊在內的「一些荒謬理論之外」，前3天「沒有聽聞俄羅斯說什麼」。他說，相關理論「完全脫離現實」，並強調「機身布滿孔洞」。

根據克宮聲明，「事發當時，格羅茲尼、摩斯多克（Mozdok）與佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）等城鎮正受到烏克蘭無人機攻擊，俄羅斯防空系統則在抵禦這些攻擊」。

阿利耶夫敦促俄羅斯對亞塞拜然公開道歉，並說巴庫兩天前就向莫斯科提出正式「要求」。

他指出：「第一，俄方必須對亞塞拜然道歉。第二，它必須承認有責任。第三，那些責任必須予以追究，承擔刑事責任並且對亞塞拜然政府，以及對受傷乘客和機組人員支付賠償金。」

阿利耶夫以對莫斯科很不尋常的強硬口吻說：「這些就是我們提出的條件。」

克宮昨天表示，普亭在電話中為這起「悲劇事件」向亞塞拜然致歉，不過並未提到普亭表示俄方有過錯，只說他呼籲就本案展開「透明的」調查。

亞塞拜然 俄羅斯 莫斯科

延伸閱讀

揪亞塞拜然客機墜毀原因！總統控俄國地面射擊釀禍：盼俄承認擊落飛機過失

普亭稱墜機「悲劇」 致歉亞塞拜然總統

亞塞拜然官員曝失事客機「遭武器擊中」！生還者：聽到巨響

俄飛彈擊落亞塞拜然客機釀38死？克里姆林宮回應了

相關新聞

克羅埃西亞大選出口民調：現任總統首輪勝出

克羅埃西亞今天舉行總統大選，根據出口民調，獲在野的左翼社會民主黨支持的現任總統米蘭諾維奇在首輪勝出

土耳其庫德工人黨領袖支持和平倡議 浴血叛亂40年有望解散

土耳其親庫德族政黨今天表示，遭禁庫德工人黨被囚禁的領袖歐加蘭表明，他準備呼籲激進分子放下武器，支持土耳其政府所提結束庫德...

日防衛大臣：台海和平很重要 盼藉對話解決問題

沖繩媒體廿九日刊出日本防衛大臣中谷元日前接受聯訪的摘要。他重申台灣海峽和平穩定對日本安全和整個國際社會的穩定都很重要，希...

揪亞塞拜然客機墜毀原因！總統控俄國地面射擊釀禍：盼俄承認擊落飛機過失

亞塞拜然總統阿利耶夫今天表示，本週墜毀的亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）客機，是在俄羅斯上空因地面...

將取消部署中短程核導彈的暫停令 俄羅斯外長：美國傲慢無視俄、陸的警告

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周日（12月29日）表示，俄羅斯將取消對部署中程和短程核導彈的暫停令…

「只有選項黨能救德國」馬斯克在德媒發表支持選項黨 引發激烈爭論

美國億萬富翁埃隆·馬斯克(Elon Musk)在德國《世界報》發表的一篇客座評論中表達對德國選擇黨（AfD）的支持…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。