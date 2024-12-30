克羅埃西亞大選出口民調：現任總統首輪勝出

克羅埃西亞今天舉行總統大選，根據出口民調，獲在野的左翼社會民主黨支持的現任總統米蘭諾維奇在首輪勝出。

法新社報導，據國營克羅埃西亞廣播電視台（HRT）於投票結束後立即公布的出口民調，社會民主黨（SDP）支持的米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）得到51.48%選票；獲執政黨克羅埃西亞民主聯盟（HDZ）支持的前科學教育及體育部長普里莫拉奇（Dragan Primorac）以19.29%得票居次。

克羅埃西亞是歐洲聯盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，人口約380萬人，大選登場之際正苦於通貨膨脹飆升、貪腐普遍和勞力短缺等問題。

選前民調顯示，首輪選舉沒有候選人得票率能夠超過5成而立即當選，很可能得於2週內舉行決選。

如果今天稍晚出爐的官方開票結果證實首輪由米蘭諾維奇勝出，那將標誌克羅埃西亞民主聯盟籍總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）遭到嚴重打擊。