土耳其庫德工人黨領袖支持和平倡議 浴血叛亂40年有望解散

土耳其親庫德族政黨今天表示，遭禁庫德工人黨被囚禁的領袖歐加蘭表明，他準備呼籲激進分子放下武器，支持土耳其政府所提結束庫德工人黨數十年叛亂的倡議。

法新社報導，在政府和庫德工人黨（PKK）間緊張情勢出現緩和跡象之際，兩位人民平等與民主黨（Peoples' Equality and Democracy，DEM）籍國會議員昨天對歐加蘭（Abdullah Ocalan）進行探監，為近十年來該黨首次得到這項探監機會。

DEM提出對PKK主要創始人之一的歐加蘭進行探監要求，27日獲得總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府批准。

自從1984年PKK對土耳其展開武裝叛亂以來，已有逾4萬人喪生。PKK遭到土耳其、歐洲聯盟和美國認定為恐怖組織。

遭處終身監禁的歐加蘭自從1999年起被囚禁在伊斯坦堡以南的馬爾馬拉海（Marmara）監獄島因拉立（Imrali）上。

值中東局勢丕變之際，艾爾段盟友、右翼民族主義政黨民族行動黨（MHP）黨魁巴契利（Devlet Bahceli）於兩個月前出人意表地向歐加蘭遞出橄欖枝，邀請他到國會宣布放棄恐怖主義作風並且解散PKK。此一倡議受到艾爾段支持。

DEM今天在聲明中引述歐加蘭說：「我有資格也有決心針對巴契利先生和艾爾段先生發起的新典範作出正面貢獻。」

歐加蘭表示，他的作法將透過探監的國會議員向國家和政界進行傳達。

「有鑒於此，我準備好採行必要的正面作法，提出這項呼籲。」

DEM共同主席巴可爾汗（Tuncer Bakirhan）在社群平台X上發文，以「打造共同未來的歷史性機遇」稱頌歐加蘭的籲求，強調「已到土耳其和中東發生潛在民主變革的前夕，該是為體面的和平拿出勇氣和遠見的時候了」。

路透社報導，據指出，歐加蘭同時表示，近期在敘利亞和加薩走廊（Gaza Strip）的情勢演變凸顯解決庫德族的問題已經變得刻不容緩，強調在野陣營和國會也該對此一嶄新進程作出貢獻，暗示需要進行修法。

敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）本月遭到推翻，中東迎向新局。土耳其在敘北部署數以千計大兵，並在當地支持一支代理人武裝部隊，與庫德族主導的敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）持續衝突。獲美國支持的SDF被安卡拉視為PKK的延伸。

巴夏爾．阿塞德垮台後，伊斯蘭主義叛亂分子正在鞏固對敘利亞控制區的掌控，土耳其期盼敘利亞新領導人一併處理境內庫德族武裝勢力問題。安卡拉認為敘利亞境內的庫德族民兵組織是PKK的附隨團體。