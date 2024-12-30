日防衛大臣：台海和平很重要 盼藉對話解決問題

沖繩媒體廿九日刊出日本防衛大臣中谷元日前接受聯訪的摘要。他重申台灣海峽和平穩定對日本安全和整個國際社會的穩定都很重要，希望透過對話和平解決台灣問題。

六十七歲、長期耕耘國防相關議題的中谷是日本首相石破茂政壇老友，曾任防衛省前身的防衛廳長官，包括這任在內已三度擔任防衛相。

中谷廿三日對多家沖繩縣地方媒體說，就宮古島及八重山列島等沖繩的先島諸島（琉球群島西南部分）居民，愈來愈擔憂中國大陸入侵台灣的「台灣有事」，他重申日本政府既定立場，即台海和平穩定對日本安全與國際的穩定都很重要，盼藉由對話和平解決台灣相關問題。

中谷還說，日本政府為了能應對任何狀況，當然也會在承平時期做好各種準備。

另對中國正加大力道從日本手中取得尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的實效控制權，中谷也表明深感憂慮。但他強調日中保持適當的溝通很重要，以防止非蓄意和意外的衝突，並表達日方願持續在兩國各層級進行溝通，未來會密切關注中方相關動向。

日本放送協會（NHK）廿九日引述日本第十一管區海上保安本部報導，中國公務船今年在尖閣諸島鄰接區航行累計達三百五十三天，創自二○○八年以來新高，超過去年的三百五十二天。

就中國海警船屢屢進入領海並對在周邊作業的日本漁船「恐嚇」行為，中谷表示目前仍難以論斷，但相關情勢不容樂觀，對中方這些舉動正嚴重關切。為捍衛領土、領海與領空，重要的是冷靜並果斷因應。

除了防衛省、自衛隊及海上保安廳，尚需和相關機關合作，廿四小時全天候警戒並監視包含東海在內的周邊海空域，今後為此平時必須加強操練，以策萬全。