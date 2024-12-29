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揪亞塞拜然客機墜毀原因！總統控俄國地面射擊釀禍：盼俄承認擊落飛機過失
亞塞拜然總統阿利耶夫今天表示，本週墜毀的亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）客機，是在俄羅斯上空因地面射擊受損，促請莫斯科當局承認對這場災難的「過失」。
法新社報導，這起事故造成載有67人的客機中有38人喪生，阿利耶夫（Ilham Aliyev）指出，這是俄國「意外」擊中飛機所致。
亞塞拜然國家通訊社AZERTAC報導，阿利耶夫在電視播出的談話中表示：「事實是，這架亞塞拜然民航機在俄羅斯領空、格羅茲尼市（Grozny）附近受到外部攻擊，幾乎失去控制。」
「我們還知道，是電子作戰系統導致我們的飛機失控。與此同時，由於來自地面的火力，飛機的尾部也受到嚴重損壞。」
路透社報導，阿利耶夫說，他對俄國「某些圈子」試圖散布不實說法來混淆事故原因、掩蓋亞塞拜然航空客機失事的真相感到遺憾。
阿利耶夫說：「我們的飛機是被意外擊落。不幸的是，在最初的3天內，我們僅從俄羅斯方聽到一些荒謬的說法。」他提到俄方聲稱墜機的原因可能是鳥擊或某種氣瓶爆炸。
阿利耶夫表示，他希望俄國承認擊落飛機的過失，並懲處應對這起飛機事故負責的人。
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