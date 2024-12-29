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揪亞塞拜然客機墜毀原因！總統控俄國地面射擊釀禍：盼俄承認擊落飛機過失

中央社／ 亞塞拜然巴庫29日綜合外電報導
亞塞拜然總統阿利耶夫今天表示，本週墜毀的亞塞拜然航空客機，是在俄羅斯上空因地面射擊受損，促請莫斯科當局承認對這場災難的「過失」。圖為專家在哈薩克阿克套市附近的亞塞拜然航空公司一架客機墜毀現場工作。路透
亞塞拜然總統阿利耶夫今天表示，本週墜毀的亞塞拜然航空客機，是在俄羅斯上空因地面射擊受損，促請莫斯科當局承認對這場災難的「過失」。圖為專家在哈薩克阿克套市附近的亞塞拜然航空公司一架客機墜毀現場工作。路透

亞塞拜然總統阿利耶夫今天表示，本週墜毀的亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）客機，是在俄羅斯上空因地面射擊受損，促請莫斯科當局承認對這場災難的「過失」。

法新社報導，這起事故造成載有67人的客機中有38人喪生，阿利耶夫（Ilham Aliyev）指出，這是俄國「意外」擊中飛機所致。

亞塞拜然國家通訊社AZERTAC報導，阿利耶夫在電視播出的談話中表示：「事實是，這架亞塞拜然民航機在俄羅斯領空、格羅茲尼市（Grozny）附近受到外部攻擊，幾乎失去控制。」

「我們還知道，是電子作戰系統導致我們的飛機失控。與此同時，由於來自地面的火力，飛機的尾部也受到嚴重損壞。」

路透社報導，阿利耶夫說，他對俄國「某些圈子」試圖散布不實說法來混淆事故原因、掩蓋亞塞拜然航空客機失事的真相感到遺憾。

阿利耶夫說：「我們的飛機是被意外擊落。不幸的是，在最初的3天內，我們僅從俄羅斯方聽到一些荒謬的說法。」他提到俄方聲稱墜機的原因可能是鳥擊或某種氣瓶爆炸

阿利耶夫表示，他希望俄國承認擊落飛機的過失，並懲處應對這起飛機事故負責的人。

亞塞拜然 俄羅斯 墜機 失控 爆炸

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