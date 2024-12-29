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任期結束卻拒下台！佐拉比契維利仍宣告：我是喬治亞唯一合法領袖

中央社／ 喬治亞特比利西29日綜合外電報導
喬治亞親歐盟總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）今天任期結束，不過她拒絕下台，並宣告自己是該國「唯一合法總統」，但稱她會離開總統府。法新社
喬治亞親歐盟總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）今天任期結束，不過她拒絕下台，並宣告自己是該國「唯一合法總統」，但稱她會離開總統府。法新社

喬治亞親歐盟總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）今天任期結束，不過她拒絕下台，並宣告自己是該國「唯一合法總統」，但稱她會離開總統府。

法新社報導，自從喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）宣布贏得今年10月國會選舉以來，喬治亞便陷入動盪。親歐盟的反對派譴責這場選舉造假。

喬治亞首都特比利西（Tbilisi）近來爆發了大規模反政府抗議活動，警方對群眾發射水砲和催淚瓦斯。歐盟和美國對於喬治亞偏離親西方路線、回歸俄羅斯的軌道感到憂心。

由喬治亞執政黨控制的選舉人團本月14日選出極右路線的卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）擔任新總統，出任國家名義上的領導人。

卡韋拉什維利今天宣誓就任，但即將卸任的總統佐拉比契維利與親西方的反對派堅稱卡韋拉什維利「非法當選」。

佐拉比契維利曾指控俄羅斯是疑似選舉舞弊的幕後藏鏡人，強調喬治亞已經淪為「俄羅斯特別行動」的被害者。

卡韋拉什維利則是執政黨「喬治亞之夢」忠誠支持者，他曾是前英超冠軍曼城隊（Manchester City）前鋒。

在卡韋拉什維利宣誓就任前，至少有2000名親歐盟示威者聚集在特比利西，等待佐拉比契維利發表演說。法新社記者在當地目擊，總統府外示威者愈來愈多，許多人攜帶歐盟旗幟，高喊「喬治亞」。

佐拉比契維利告訴數以千計親歐盟示威者，「我仍是唯一合法總統」，「我將離開總統府，並與你們站在一起」。

歐盟

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