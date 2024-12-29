將取消部署中短程核導彈的暫停令 俄羅斯外長：美國傲慢無視俄、陸的警告

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周日（12月29日）表示，俄羅斯將取消對部署中程和短程核導彈的暫停令，因為美國已在世界各地部署了此類武器。

俄羅斯的這一舉動將毀掉冷戰時期最重要的軍備控制條約之一的僅存部分，人們擔心世界上兩個最大的核大國可能會與中國一起進入新的軍備競賽。

俄羅斯和美國都承認，兩國關係比冷戰以來的任何時候都更糟糕，都對旨在減緩軍備競賽和降低核戰爭風險的軍備控制條約的瓦解表示遺憾。

在被俄羅斯國際新聞通訊社問到，俄羅斯是否會在2026年2月《新削減戰略武器條約》到期前退出時，拉夫羅夫表示，目前「沒有條件」與華盛頓進行戰略對話。

「現在的情況很明顯，我們對部署短程和中程導彈的禁令已不再切實可行，必須放棄」，拉夫羅夫說，「美國傲慢地無視俄羅斯和中國的警告，實際上已在世界各地部署此類武器。」

1987年美國與前蘇聯簽署的《中程核力量條約》（INF）標志著超級大國首次同意削減核武庫並消除一整類核武器。

美國在前總統特朗普的領導下於2019年正式退出中導條約，此前他表示莫斯科違反了該協議，但克裡姆林宮一再否認這一指控。

川普曾在2018年表示，他希望終止《中程核力量條約》，因為他認為俄羅斯多年來一直違反條約，而且他對中國的中程導彈庫感到擔憂。

美國公開指責俄羅斯研制9M729陸射巡航導彈（北約稱為 SSC-8）並稱這是導致其退出《中導條約》的原因。

自退出該條約以來，美國已經測試了類似型號的導彈。

11月21日，俄羅斯向烏克蘭發射了一枚名為「榛樹」的新型中程高超音速彈道導彈，普亭稱這是對烏克蘭使用美國和英國導彈襲擊俄羅斯的直接回應。

（路透社）

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