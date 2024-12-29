「只有選項黨能救德國」馬斯克在德媒發表支持選項黨 引發激烈爭論

美國億萬富翁埃隆·馬斯克(Elon Musk)在德國《世界報》發表的一篇客座評論中表達對德國選擇黨（AfD）的支持。

上周他在社交媒體平台X上聲稱「只有選項黨才能拯救德國」。

馬斯克在評論中寫道：「將選項黨描繪成極右翼分子顯然是錯誤的，考慮到該黨的領導人愛麗絲·魏德爾（Alice Weidel）有一位來自斯裡蘭卡的同性伴侶！這聽起來像希特勒嗎？拜托！」他認為，反移民的選項黨是處於「文化和經濟崩潰邊緣」的國家的「最後一線希望」。

該評論在網上發表後不久，《世界報》觀點版欄目高級編輯柯格爾（Eva Marie Kogel）在X上寫道，她已提交辭呈。

《世界報》候任主編布爾加爾特（Jan Philipp Burgard）在接受路透社採訪時說：「民主和新聞業依靠言論自由蓬勃發展。這包括處理兩極分化的立場並對其進行新聞分類。」

但他強調，德國選擇黨「對我們的價值觀和經濟構成威脅」，並指出德國選擇黨在圖林根州的領導人霍克（Bjoern Hoecke）「曾多次因使用被禁的納粹口號而被定罪」。

《世界報》隸屬於德國最具影響力的新聞報業集團Axel Springer，旗下還包括德國閱讀量最大的《圖片報》。

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由於馬斯克將在美國當選總統特朗普的政府中發揮關鍵作用，這位億萬富翁的干預引發了干涉德國民主的指控。

綠黨議員奧德雷奇 (Andreas Audretsch) 寫道：「我們決不能允許馬斯克、中國政府或俄羅斯的流氓工廠破壞我們歐洲的民主。」

德國記者協會 (DJV) 抗議《世界報》編輯人員允許刊登「選舉廣告。

但馬斯克聲稱因為自己在德國擁有「重大投資」&而有權參與德國政治事務。德國總理肖爾茨領導的聯合政府垮台後，新一屆大選將於明年2月23日舉行。

德國選擇黨在目前德國的民意調查中排名第二，但德國主流、更中立的政黨已承諾在協商聯合組閣時拒絕與選擇黨合作。

（路透社、法新社）

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