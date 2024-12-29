2周內3度違抗傳喚！尹錫悅遭停職仍未到案應訊 推測南韓下一步動作

因緊急戒嚴事件而遭到停職的南韓總統尹錫悅再度拒絕接受傳喚，今天仍不到案應訊，這是他2週內第3次違抗調查人員的要求。

法新社報導，調查人員要求尹錫悅於今天上午10時出面接受訊問，但他拒絕。在此之前，曾任檢察官的尹錫悅本月18日和25日同樣未出面應訊，且未提出理由。

南韓高級公職人員犯罪調查處（CIO）發布聲明表示：「尹錫悅總統今天上午10時並未現身高級公職人員犯罪調查處。」

預料未來幾天內高級公職人員犯罪調查處將決定是否4度傳喚尹錫悅，或是請求法院批准逮捕令，強制要求尹錫悅到案接受訊問。

尹錫悅本月3日晚間突然宣布緊急戒嚴，但戒嚴令遭國會推翻，尹錫悅短短數小時之後宣布解嚴，並於14日遭國會彈劾停職。這場戒嚴風波讓南韓陷入數十年來最嚴峻的政治危機。

尹錫悅彈劾案已送至憲法法院進行裁判。除此之外，他在這場震驚國內外的風波中還被控內亂罪，若判有罪可能面臨終身監禁甚至死刑。