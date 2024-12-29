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3年軍事統治後辦大選 查德盼回歸民主…反對派控舞弊呼籲抵制

中央社／ 恩加米那29日綜合外電報導
非洲國家查德經過3年軍事統治後，今天舉行國會、省級與地方三合一選舉。圖為一名男子在恩賈梅納的一個投票站外。法新社
非洲國家查德經過3年軍事統治後，今天舉行國會、省級與地方三合一選舉。圖為一名男子在恩賈梅納的一個投票站外。法新社

非洲國家查德經過3年軍事統治後，今天舉行國會、省級與地方三合一選舉，政府將這視為政治過渡的最後階段，但反對派指控選舉存在舞弊行為，表明抵制並呼籲選民拒絕投票

法新社報導，反對派抵制選舉，為查德總統馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby Itno）陣營的候選人鋪平勝選道路。

反對派前總理馬斯拉（Succes Masra）昨天在社群媒體臉書（Facebook）直播時呼籲選民「最好待在家裡」，並譴責「建立在謊言和選舉舞弊上」的制度。

他說：「捏造的（選舉）結果早存在電腦裡了。」

投票所於當地時間29日上午6時至下午6時開放，約800萬名登記選民將前往投票，還有百位外國觀察員和不同政黨的代表監看。

如同之前的選舉，士兵、警察與遊牧民族昨天已先開始投票。

馬哈馬特政府將這場選舉，視為查德過渡至民主統治的關鍵階段。

現年40歲的馬哈馬特，是在他的父親、查德前總統德比（Idriss Deby Itno）於2021年過世後開始掌權，出任臨時總統。德比曾以鐵腕方式統治這個貧窮的非洲沙赫爾地區（Sahel）國家長達30年。

馬哈馬特今年5月贏得總統大選，正式獲得5年總統任期。然而這場選舉具有爭議，反對派候選人指控選舉有舞弊情事。

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