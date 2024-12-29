北海道高速公路多起車禍 隧道內7至8處事故…約20車遭波及、多人受傷
日本北海道一處高速公路的隧道內今天上午發生多起事故，包括巴士等約20輛車遭波及，目前傳出多人受傷，但都沒有生命危險，相關單位已暫時封閉該高速公路部分路段。
日本電視台（Nippon TV）報導，消防單位表示，事故發生在上午10時左右，地點位於旭川市江丹別町的道央自動車道（類似台灣高速公路）常磐隧道內數個位置，總計約20輛巴士及自小客車等受到波及。目前雖然傳出有約10人受傷，但都沒有生命危險。
北海道放送（HBC）報導，消防單位表示，隧道內共有7至8處發生車禍，總計波及約20輛車。事發當時因為現場路面結凍，所以限制最高速度不得超過50公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言