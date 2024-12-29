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重申訪陸意願 日相石破茂談台灣：某種程度比日、陸邦交正常化時更複雜
日本首相石破茂今天上電視節目時，除重申訪問中國意願，也認為必須重視跟美國的關係，「台灣問題在某種程度上來說，已變成比日中邦交正常化時更複雜的狀況」。
由於石破所率領的自民黨在10月眾議院大選未獲過半席次，日本放送協會（NHK）報導，石破談到接下來的執政時說，不考慮跟在野黨組聯合政府，強調會針對個別政策課題推動形成共識。
日本經濟新聞報導，石破在電視節目上說，「日本首相訪問中國是極其重要的，領導人間的信賴關係徒有外表是無法建立的，必須多次交流才能達成」。
談到日中關係，石破說，「還是必須維持穩定，畢竟我們是鄰國，應該要建立信賴關係並尋求彼此利益」；他也表示，「絕不能讓中國訴諸冒險主義的武力」。
石破還說，「我們當然必須重視跟美國的關係。台灣問題在某種程度上來說，已變成比日中邦交正常化時更複雜的狀況」。
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