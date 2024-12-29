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政治危機恐惡化？喬治亞新總統將在「國會內」宣誓就任

中央社／ 特比利西29日綜合外電報導
喬治亞新總統卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）今天將宣誓就任，不過即將卸任的總統與親西方的反對派堅稱卡韋拉什維利「非法當選」。歐新社資料照
喬治亞新總統卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）今天將宣誓就任，不過即將卸任的總統與親西方的反對派堅稱卡韋拉什維利「非法當選」。歐新社資料照

喬治亞新總統卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）今天將宣誓就任，不過即將卸任的總統與親西方的反對派堅稱卡韋拉什維利「非法當選」。

法新社報導，卡韋拉什維利的就任將讓喬治亞的政治危機更形惡化；這場危機已引發大規模的親歐盟示威。

喬治亞自今年10月充滿爭議的國會選舉以及政府決定擱置加入歐盟談判以來，這個黑海國家一直處於動盪之中。

最近一個月以來，喬治亞每天都有數千人走上街頭，指責專制政府破壞了喬治亞加入歐盟的申請。抗議人士更計劃於國會外舉行新的集會，反對卡韋拉什維利就任。

這是喬治亞史上總統宣誓就任儀式首次在國會內閉門舉行。

極右路線的卡韋拉什維利曾是前英超冠軍曼城隊（Manchester City）前鋒。他是執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）忠誠支持者，由執政黨控制的選舉人團12月14日選出他擔任新總統，出任國家名義上的領導人。

即將卸任的總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili），任期將隨著新總統就任而結束，但她矢言在政府宣布進行新的國會選舉前，她不會下台。

佐拉比契維利聲稱國會、政府與總統當選人「不合法」，反對黨也拒絕進入新選出的國會。

佐拉比契維利22日向數萬名抗議者發表談話表示，選舉「不合法」，重新選舉將可以「解決此類危機」。

喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）11月28日宣布，喬治亞在2028年之前不會尋求開啟加入歐盟的談判。這項宣布引發1個月以來的大規模抗議，目前仍在持續。

佐拉比契維利受到抗議人士熱烈歡迎，他們將她視為喬治亞加入歐盟的明燈。許多人矢言捍衛她，反對任何試圖趕她下台的行為。

如果佐拉比契維利拒絕離開總統府，執政黨「喬治亞之夢」將如何反應，目前尚不清楚。

總理科巴伊澤表示，佐拉比契維利如不搬出總統官邸「奧爾貝利亞尼宮」（Orbeliani Palace），將「構成刑事犯罪，可處多年徒刑」。

「喬治亞之夢」榮譽主席艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）係寡頭首富，儘管他無任何官銜，但普遍認為是喬治亞的實質領袖。

美國27日制裁艾萬尼斯維利，理由是他為了俄羅斯利益，破壞喬治亞的民主未來。

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