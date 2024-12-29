使館內避難遭斷電 馬杜洛反對者控委政府「圍困」
5名躲藏在首都卡拉卡斯的阿根廷大使館委內瑞拉反對派人士今天譴責獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）政府「圍困」，他們說，大使館已遭斷電一個多月。
法新社報導，檢察官發出逮捕令，指控這些活動人士企圖破壞國家穩定之後，這些人3月起一直躲在大使館內。反對派人士聲稱，11月底，政府切斷了大樓的供電。
反對黨領袖馬查多（Maria Corina Machado）的顧問梅達（Magalli Meda）在社群媒體X寫道：「這是對我們人權的侵犯。」
她還說，「35天沒有電」，已讓這棟建築變成了「大使館監獄」。
反對派表示，供水也受到影響。
委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）堅稱不存在「圍困」，並將停電歸咎於沒交電費。
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