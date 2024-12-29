巨浪襲擊秘魯關閉91港口 厄瓜多1死
數公尺高的巨浪襲擊厄瓜多和秘魯海岸，破壞船隻與商店，秘魯有3/4港口因此關閉，厄瓜多傳出有1人喪生。
法新社報導，秘魯地方當局表示，中部與北部沿海地區許多海灘均已關閉，以確保人身安全。
當地媒體報導指出，巨浪淹沒了碼頭與公共廣場，居民只好逃往地勢較高的地方。
在秘魯鄰國厄瓜多，國家風險管理處（NationalSecretariat of Risk Management）表示，沿海城市曼塔（Manta）發現1具遺體。
國家風險管理處在社群媒體宣布：「曼塔消防局通報說，巴巴斯奎約（Barbasquillo）地區上午6時發現1具失蹤民眾的屍體。」
而在秘魯，國家緊急行動中心（EmergencyOperations Center）在社群媒體X發文指出，境內121個港口有91個會持續關閉至1月1日。
首都利馬（Lima）附近的秘魯主要港口之一卡要（Callao），不僅關閉多處海灘，也禁止遊客和漁船冒險出海。
海軍上校瓦利亞（Enrique Varea）告訴當地媒體說：「這些巨浪是在秘魯數千公里外之處生成，來自美國外海。」
他說：「這些巨浪是海面上持續不斷的風勢所引起，直逼我們沿岸地區而來。」
根據電視與社群媒體的影片，附近海域數十艘小型漁船和商業活動受到影響。
秘魯的巨浪高達4公尺，厄瓜多的則達2.1公尺。巨浪也衝擊智利中部沿岸，促使當局發布警告。
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