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聯合國：全球近5億孩童 活在煙硝中

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
據聯合國兒童基金會統計，全球有超過六分之一的孩童生活在衝突地區。（Photo by Mohammed Ibrahim on Unsplash under C.C License）
據聯合國兒童基金會統計，全球有超過六分之一的孩童生活在衝突地區。（Photo by Mohammed Ibrahim on Unsplash under C.C License）

戰爭衝突肆虐不斷，全球近5億孩童陷入戰爭危機！據聯合國兒童基金會統計，全球有超過六分之一的孩童生活在衝突地區，這些孩童比例自1990年代至今已上漲9%，創下有記錄以來新高峰。專家呼籲，孩童不應成為戰爭衝突的附帶損害，也不能變成新常態。

孩童面臨戰爭風險

半島電視台》報導，據聯合國兒童基金會所稱，戰爭衝突持續肆虐世界各地，包括加薩、蘇丹和烏克蘭等戰亂仍進行中，而全球約有4.73億孩童，即超過六分之一的孩童生活在衝突地區。

數據顯示，在衝突地區的孩童比例自1990年代的10%增加至19%，而2023年底有4720萬孩童因戰爭暴力而流離失所。此外，未來包括海地、黎巴嫩、緬甸、巴勒斯坦和蘇丹等地區，因衝突加劇將導致更多流離失所人數。

其中，加薩是最令人心碎的地方之一。樂施會媒體負責人博倫表示，加薩約96%的婦女孩童無法獲得基本營養需求，尤其孩童們在寒冷病痛中飽受創傷，人道救援卻因外在劇烈破壞而付諸流水，如同是一場噩夢的邊緣。

避免成為新常態

梵蒂岡新聞網》報導，聯合國兒童基金會呼籲衝突各方，以及對其造成影響力的各方採取果斷行動，結束孩童的痛苦並確保權利受到維護，以遵守國際人道法規定的義務。

聯合國兒童基金會執行長拉塞爾表示，從客觀數據來看，2024年是該基金會有記錄以來，世界孩童受迫害最嚴重的一年，其中死傷數量及生活風險都達歷史新高。對此，衝突地區長大的孩童面臨失學、營養不良或被迫逃亡的危機。

「世界辜負這群孩童，絕不能變成新常態。」她強調，這一代孩童不應成為戰爭衝突的附帶損害，各國必須採取更多措施扭轉局勢，改善孩童的生活環境。

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