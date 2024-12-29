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迎二戰結束80週年 日皇夫婦擬訪廣島長崎沖繩

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日皇德仁與皇后雅子。美聯社
日皇德仁與皇后雅子。美聯社

日本放送協會（NHK）今天報導，明年是二次大戰結束80週年，日皇德仁與皇后雅子正評估前往戰事象徵地的日本廣島長崎沖繩等地訪問。

沖繩縣在二次大戰尾聲爆發慘烈陸上戰役，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，平均每4名沖繩縣民就有1人死亡。

廣島與長崎更因為遭受原子彈轟炸，光是當年就有21萬人不幸罹難。

根據目前規劃，德仁夫婦預計明年9月出席例行活動「國民文化祭」訪問長崎縣。相關人士透露，德仁夫婦停留期間將悼念原爆犧牲者亡靈。

而為追悼戰爭中犧牲的人，目前也在協調前往廣島縣及沖繩縣訪問。掌管日本皇室相關事務的宮內廳，今後將進一步對出訪行程展開檢討。

在之前的平成年代，當時在位的上皇明仁夫婦曾在二次大戰結束50週年的1995年，前往沖繩、廣島與長崎等地展開「慰靈之旅」。

明仁夫婦之後在戰後60週年及70週年時，更前往海外激戰地慰靈。

德仁日前曾說，必須時刻銘記戰爭的悲慘與和平的可貴，「另外，我希望長久關心在大戰中成為全球唯一遭受原子彈轟炸的廣島與長崎」。

廣島 沖繩 長崎

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