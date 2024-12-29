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日本統計 中國公務船航行釣島鄰接區353天創新高

中央社／ 東京29日綜合外電報導
釣魚台示意圖。（美聯社）
釣魚台示意圖。（美聯社）

日本第11管區海上保安本部表示，今天凌晨零時確認4艘中國海警船正航行在釣魚台列嶼海域外側鄰接區，總計中國公務船今年航行鄰接區累計已達353天，創2008年以來新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，中國公務船今年航行釣魚台列嶼鄰接區天數為353天，超過2023年的352天，是2008年首度被日方確認在鄰接區航行以來最多的一年。

另外，截至今年12月28日止，中國海警船進入日方所聲稱釣魚台列嶼「領海」內的次數共39次，維持近年來水準，其中有18次意圖接近日本漁船，次數與2021年並列最多。

第11管區海上保安本部本部長坂本誠志郎說，將徹底進行相關警監任務，並和相關單位密切合作的同時，持續為執行相關任務做好萬全準備。

中國海警船 日本 釣魚台

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