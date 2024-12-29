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北韓通過「對美最強硬應對戰略」！譴責美日韓成核子軍團

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓朝中社29日公布領導人金正恩在勞動黨年終大會發表談話。路透
北韓朝中社29日公布領導人金正恩在勞動黨年終大會發表談話。路透

韓聯社引述朝中社報導，北韓朝鮮勞動黨於23日起召開為期5天的年終黨中央全體大會，由領導人金正恩主持，會中宣布通過「對美國最強硬的應對戰略」，稱美日韓軍事合作演變為具有侵略性的軍事核子集團。

朝中社這項報導中將美國稱為「最反動」的國家，而南韓是美國的反共前哨基地，這項新的應對戰略則是出於國家安全利益考量。

報導更指責美日韓軍事合作演變為具有侵略性的核子軍事集團。

此外，金正恩在會中下令完善戰爭政略，要求滿足現代戰爭需求與「敵人」不斷變化的戰爭企圖，同時呼籲繼續提高軍隊作戰能力。

另外，金正恩任命朴泰成（Pak Thae-song，音譯）接替金德訓擔任總理一職。

北韓 戰爭 美國 金正恩

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