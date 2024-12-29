快訊

北檢對柯案4被告交保抗告 高院裁定撤銷發回北院更裁

南韓驚傳飛機衝出跑道失事！機上181人 已知28人死亡

趙露思被爆病倒 好友發文曝近況「出現失語情況」

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲海底電纜屢受損 德外長警告俄國影子艦隊再犯

中央社／ 柏林28日專電
德國外交部長貝爾伯克。歐新社
德國外交部長貝爾伯克。歐新社

耶誕節期間波羅的海海底電纜再傳受損，芬蘭歐盟懷疑是俄羅斯影子艦隊的破壞行動。德國外交部長貝爾伯克今天發出警告，來自俄羅斯影子艦隊的類似事件可能再發生，這對所有人來說都是一個緊急的警鐘。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）對德國芬克媒體集團（Funke Mediengruppe）表示，「海底電纜是數位世界中的溝通脈絡，將我們聯繫在一起」，幾乎每幾個月就有船隻損害波羅的海重要的海底電纜，「船員拋錨，無故在海底拖行，拉起來的時候錨已經不見了」。

據德國公共廣播集團（ARD）報導，耶誕節當天，連接愛沙尼亞和芬蘭之間的電纜線EstLink 2失效。芬蘭營運商Fingrid在網站上公布，「芬蘭和愛沙尼亞間的電纜EstLink 2的電力連結在2024年12月25日中午12時26分中斷」，電纜可用最大容量從1016兆瓦降低到358兆瓦。

芬蘭調查人員在事發後隨即登上一艘在波羅的海的油輪「鷹S」（Eagle S），這艘油輪懸掛庫克群島旗幟，停靠在事發地點，亦即電纜線Estlink 2受損位置。

波羅的海另外兩條海底數據纜線11月也傳出受損，一條連結芬蘭與德國，另一條連結瑞典哥特蘭島（Gotland）與立陶宛。當局根據事後追蹤，發現一艘中國貨輪「伊鵬3」當時駛過鄰近海域，於是展開事後調查。

這次，由於「鷹S」位於芬蘭領海內，調查人員可以登船、與船員交談以及蒐集證據。

芬蘭邊境衛隊副隊長哈西寧（Marrku Hassinen）說，「我們派了一艘巡邏船到這艘油輪上，發現船錨錯位了。我們因此有理由相信一些奇怪的事情發生了」，「油輪船員根據我們的要求拉起了錨，但只有錨鏈升起，錨本身不再附著」。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發以來，在波羅的海地區發生的混合攻擊事件不斷增加，芬蘭當局不相信電纜受損是由於意外，並認為俄羅斯正在積極實施這類混合攻擊，試圖挑戰極限。

芬蘭外交事務研究所所長豪卡爾（Hiski Haukkala）表示，「俄羅斯通常在事件中扮演一個角色」，涵蓋所有活動，「從虛假信息戰到更具侵略性的網路破壞，甚至實際物理上的破壞行動，這些我們在歐洲看到的」。

芬蘭海關總署總署長拉克希特（Sami Rakshit）指出，「我們假設這艘船屬於影子艦隊」，這艘船裝載無鉛汽油，並在俄羅斯港口加油。歐盟也假設那艘油輪與俄羅斯有關聯。

歐盟委員會外交與安全事務代表卡拉斯（KajaKallas）日前也在一份聯合聲明中表示，這艘可疑船隻是俄羅斯影子艦隊的一部分，艦隊威脅安全和環境，並且資助俄羅斯戰爭預算。

所謂影子艦隊指的是幫助俄羅斯出口原油的船隻。由於莫斯科在特定海域無法使用自己的船隻，為了規避歐盟制裁的非法出口，因而常常使用其他國家的舊油輪出口油品。

俄羅斯 德國 歐盟 芬蘭

延伸閱讀

疑俄「影子船隊」破壞海底纜線 芬蘭扣押油輪移近港口

烏克蘭空襲俄羅斯奧勒爾州 稱重挫俄軍出動大規模無人機戰力

俄羅斯態度鬆動 中吉烏鐵路商議27年開工

亞塞拜然客機墜毀 白宮：疑遭俄羅斯防空系統擊落

相關新聞

南韓驚傳飛機衝出跑道失事！機上181人 已知28人死亡

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事，這架客機在偏離跑道後墜毀，機上據稱載有百餘名乘客。

北韓通過「對美最強硬應對戰略」！譴責美日韓成核子軍團

韓聯社引述朝中社報導，北韓朝鮮勞動黨於23日起召開為期5天的年終黨中央全體大會，由領導人金正恩主持，會中宣布通過「對美國...

歐洲海底電纜屢受損 德外長警告俄國影子艦隊再犯

耶誕節期間波羅的海海底電纜再傳受損，芬蘭與歐盟懷疑是俄羅斯影子艦隊的破壞行動。德國外交部長貝爾伯克今天發出警告，來自俄羅...

2025年北約三大挑戰：川普、烏克蘭與國防開支

新的一年裡，北約面臨前所未有的挑戰。最大的未知數是，還沒有人知道川普將如何對待烏克蘭。但是歐洲成員國家也正在讓華盛頓相信，該聯盟也有助於美國應對中國威脅。

檢控尹錫悅 准軍方戒嚴時開槍、闖國會

根據南韓檢方起訴書摘要，目前遭彈劾停職的南韓總統尹錫悅在宣布戒嚴期間，授權軍方開火闖入國會。

亞塞拜然總統向普亭強調 失事客機遭外部物理、技術干擾

法新社28日報導，亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克墜毀，亞塞拜然總統阿利耶夫向俄羅斯總統普亭說，該機墜機前曾遭受外部物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。