亞塞拜然客機失事 俄羅斯總統普亭罕見公開致歉

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導

亞塞拜然航空客機25日墜毀哈薩克，釀38人罹難。俄羅斯克里姆林宮表示，總統普亭今天為這起「悲劇事件」向亞塞拜然領袖致歉，但仍未正面說明俄方是否應為此事負責。

路透社報導，普亭（Vladimir Putin）的公開道歉可謂極為罕見。克宮表示，普亭已致電亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev），並就這起「悲劇事件」表示歉意。不過，克宮並未說明俄國防空部隊是否擊落這架飛機，僅稱已就此案展開刑事調查。

克宮聲明還稱，「普亭總統再次向罹難者家屬表示深切而真誠的哀悼，期盼傷者早日康復。」

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）編號J2-8243、載有67人的客機本月25日原定從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往俄國南部的格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線並墜毀於哈薩克西部阿克套（Aktau）附近，導致38人罹難，另有29人生還。

了解墜機案初步調查結果的消息人士26日告訴路透社，這架客機遭俄國防空系統誤擊。生還的機上乘客則表示，事發前他們聽到機外傳來巨大爆炸聲。

根據克宮聲明，「事發當時，格羅茲尼、摩斯多克（Mozdok）與佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）等城鎮正受到烏克蘭無人機的攻擊，俄羅斯防空系統則在抵禦這些攻擊」。

克宮表示，一些「平民和軍事專家」正因此案接受調查。

亞塞拜然方面也宣布，阿利耶夫已告訴普亭，失事客機「在俄羅斯領空受到外部實體和技術干擾，導致客機完全失去控制，最後轉向哈薩克阿克套」。

巴庫的聲明指出，阿利耶夫在通話中強調，「客機機身發現多個孔洞，飛行途中外來物體入侵機艙，導致乘客和機組人員受傷，加上倖存空服人員和乘客的證詞，這些都是外部實體和技術干擾的證據」。

亞塞拜然 俄羅斯 蒲亭

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