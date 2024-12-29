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檢控尹錫悅 准軍方戒嚴時開槍、闖國會
根據南韓檢方起訴書摘要，目前遭彈劾停職的南韓總統尹錫悅在宣布戒嚴期間，授權軍方開火闖入國會。
尹錫悅本月三日宣布戒嚴時，南韓國會議員立即趕往國會投票否決戒嚴令，全副武裝的部隊則闖入國會。
法新社報導，根據南韓前國防部長金龍顯起訴書摘要，尹錫悅告訴首都防衛司令官李鎮雨，若有必要可以開槍闖進國會，尹對李鎮雨說：「破門把裡面的人拖出來，就算必須開槍。」尹也要陸軍特戰司令官郭種根「快點進去」國會，「有必要就用斧頭破門把所有人都拖出來」，當時議場內還未達否決戒嚴令所需法定人數。
國會議員四日凌晨表決通過解除戒嚴後，尹錫悅跟李鎮雨說：「就算解除戒嚴，我還能第二度或第三度宣布戒嚴，所以繼續做下去吧。」
尹錫悅的律師駁斥這份起訴書是「片面說法，不符合客觀情況也不符合常識」。
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