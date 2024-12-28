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疑俄「影子船隊」破壞海底纜線 芬蘭扣押油輪移近港口

中央社／ 奧斯陸28日綜合外電報導
幾天前芬蘭與波羅的海國家愛沙尼亞之間的1條海底輸電纜線和4條電信電纜受損，芬蘭政府扣押一艘載運俄國石油的疑似犯案船隻並且登船調查後，今天再將這艘油輪移近港口。圖／法新社
幾天前芬蘭與波羅的海國家愛沙尼亞之間的1條海底輸電纜線和4條電信電纜受損，芬蘭政府扣押一艘載運俄國石油的疑似犯案船隻並且登船調查後，今天再將這艘油輪移近港口。圖／法新社

幾天前芬蘭與波羅的海國家愛沙尼亞之間的1條海底輸電纜線和4條電信電纜受損，芬蘭政府扣押一艘載運俄國石油的疑似犯案船隻並且登船調查後，今天再將這艘油輪移近港口。

路透社報導，近幾年在波羅的海發生一連串輸電纜線、天然氣管線及電信電纜運作中斷事件，因此區域當局近來對於可能的蓄意破壞行為保持高度警戒。

芬蘭海岸防衛隊官員說，這艘在南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）註冊、被當局命名為Eagle S的油輪，26日由芬蘭海岸防衛隊登船並接管船上指揮作業，並且將船隻駛向芬蘭水域。

芬蘭警方認為，Eagle S可能是25日在海底拖曳船錨，因此造成海底電纜受損。

赫爾辛基警察局今天發布聲明說：「警方已展開行動，將油輪Eagle S從芬蘭灣（Gulf of Finland）移到國內基爾皮爾拉蒂港（Kilpilahti）附近的內港錨地史瓦爾貝克（Svartbeck）。」

芬蘭海關總署認為，這艘船是老舊油輪組成的「影子船隊」一員；這個船隊的主要功能是避開國際對俄羅斯石油銷售的制裁。

俄羅斯昨天表示，芬蘭扣押的這艘油輪與俄國無關。克里姆林宮過去一直否認涉及任何波羅的海基礎設施受損事件。

俄羅斯 愛沙尼亞 芬蘭

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