印度前總理曼莫漢國葬 遺體循錫克教傳統火化

印度前總理曼莫漢26日辭世，印度當局今天為他舉行國葬，並在新德里亞穆納河（Yamuna River）河畔進行火化。印度國內悼念曼莫漢的離世，國際間則對曼莫漢過去的成就表達讚揚。

路透社報導，這場葬禮遵循印度錫克教傳統進行，曼莫漢（Manmohan Singh）的遺體覆蓋著印度國旗，靜躺在飾滿鮮花的靈車內，在以軍方卡車為禮車的引導下穿越首都，信徒為他吟唱詩歌。

曼莫漢遺體上覆蓋的國旗被移除後，改由藏紅色布料包裹，並放上火葬用柴堆。

曼莫漢26日辭世，享耆壽92歲。他生前曾表示，比起當代批評人士，歷史學者會給他更友善的評價。

他這番話指的是外界認為他領導力薄弱的看法，因為他帶領的聯合政府面臨多項貪腐指控，並在2014年的大選中敗給現任總理莫迪（Narendra Modi）。

曼莫漢去世後，莫迪稱他為印度「最傑出的領袖之一」，並與總統慕爾穆（Droupadi Murmu）及多國代表一同出席葬禮。此外，莫迪政府已決定撥地為曼莫漢設立紀念碑。