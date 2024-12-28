快訊

俄羅斯飛彈釀災？亞塞拜然航空班機墜毀38死 普亭為「這一點」致歉

獨／軍備局新式步槍瞄準鏡消失 部隊大動員活逮上士整箱藏寢室

花蓮鬧區大樓鷹架疑不敵強風倒塌1人受傷 路過駕駛險遭殃：生死一瞬間

參眾兩院同天選舉？ 石破茂解答：明年夏天可能性存在

中央社／ 東京28日專電
日本首相石破茂。圖／歐新社
日本首相石破茂。圖／歐新社

日本首相石破茂今天在讀賣電視台節目上被問及眾議院解散的問題時表示，如果明年國會通過內閣不信任決議案或預算案遭否決的話，明年夏天參眾兩院同天舉行選舉也是有可能的。

日本明年夏天將舉行參議院半數席次改選，石破今天被問及「參眾兩院同天選舉」的可能性時表示，如果政府說明『這樣的預算、法律是正確的』，但國會審議結果預算案等遭到否決的話，那只好由人民做決定，這就是憲法的機制」。

石破表示，「並無參議院選舉和眾議院選舉不得同時舉行的規定」。他指出，上一次眾參兩院同天選舉是1986年。

他表示，「明年國會召開時，如果內閣不信任決議案通過，或者是預算案遭否決的話，配合明年夏天參議院選舉，眾參兩院同天選舉也是有可能的」。

被問及是否與在野黨進行政策協商後，明年度的預算案是否做修正的問題時，石破答說：「各種看法都得納入考量，如果在野黨的提議合理的話，雖然修正預算案的作業龐大，但當然該修正就修正。」

另有關何時與美國候任總統川普舉行會談一事，石破表示，「昨天與前首相岸田文雄談到，如果行程能配合的話，1月20日川普就任前，兩人舉行會談比較好，但也有看法認為等川普就任後再舉行會談比較好」。

川普 日本 石破茂

延伸閱讀

川普有意暫緩禁抖音 政院：不影響台灣公部門限制

美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢

美媒：川普欲取消債限 可能獲民主黨奧援

相關新聞

俄羅斯飛彈釀災？亞塞拜然航空班機墜毀38死 普亭為「這一點」致歉

亞塞拜然航空一架飛往車臣首府格羅茲尼的班機25日在哈薩克城市阿克套附近失事，造成38名乘客死亡，亞塞拜然政府消息人士表示...

南韓檢起訴書曝光！尹錫悅揚言「二度戒嚴」 曾授權軍方開槍闖國會

根據一份韓國檢方起訴書的摘要，目前暫遭停職的韓國總統尹錫悅在實施戒嚴令期間，授權軍方在必要時開火闖入國會，且他早在今年3...

疑俄「影子船隊」破壞海底纜線 芬蘭扣押油輪移近港口

幾天前芬蘭與波羅的海國家愛沙尼亞之間的1條海底輸電纜線和4條電信電纜受損，芬蘭政府扣押一艘載運俄國石油的疑似犯案船隻並且...

印度前總理曼莫漢國葬 遺體循錫克教傳統火化

印度前總理曼莫漢26日辭世，印度當局今天為他舉行國葬，並在新德里亞穆納河（Yamuna River）河畔進行火化。印度國...

參眾兩院同天選舉？ 石破茂解答：明年夏天可能性存在

日本首相石破茂今天在讀賣電視台節目上被問及眾議院解散的問題時表示，如果明年國會通過內閣不信任決議案或預算案遭否決的話，明...

奧地利強化空軍實力 擬砸340億向義大利採購12架M-346FA戰機

奧地利政府今天指出，奧國計劃採購12架義大利製造的M-346FA戰機，來取代已於2020年底退役的紳寶105（Saab ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。