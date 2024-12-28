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俄羅斯飛彈釀災？亞塞拜然航空班機墜毀38死 普亭為「這一點」致歉

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俄羅斯飛彈釀災？亞塞拜然航空班機墜毀38死 普亭為「這一點」致歉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭10月在克里姆林宮舉行的獨立國家國協峰會上，與亞塞拜然總統阿利耶夫交談。圖／美聯社
俄羅斯總統普亭10月在克里姆林宮舉行的獨立國家國協峰會上，與亞塞拜然總統阿利耶夫交談。圖／美聯社

亞塞拜然航空一架飛往車臣首府格羅茲尼的班機25日在哈薩克城市阿克套附近失事，造成38名乘客死亡，亞塞拜然政府消息人士表示一枚俄羅斯地對空飛彈導致該班機墜毀，美國白宮國家安全溝通顧問柯比廿七日也說該機可能遭俄羅斯防空系統擊落。克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普亭致電亞塞拜然總統阿利耶夫表示哀悼，並對這個悲慘事件「發生在俄羅斯領空」表示歉意。

俄羅斯官媒RT報導，普亭補充指出，這起事件發生在烏克蘭無人機襲擊期間，而防空系統正在抵禦攻勢。

俄羅斯衛星通訊社轉述，普亭對阿利耶夫說，「準時按照時刻表飛行的亞塞拜然航空飛機多次試圖在（原定目的地）格羅茲尼機場迫降。當時烏克蘭作戰無人機襲擊格羅茲尼、莫茲多克（Mozdok）和佛拉迪卡夫卡茲，俄羅斯的防空系統擊退這些進攻」。

RT報導，克宮表示，俄羅斯偵查委員會正在調查這起事件是否可能違反航空交通規則，又指俄羅斯的「民間和軍事專家」正就此事接受詢問。消息指出，亞塞拜然總檢察長辦公室的2名代表目前正在格羅茲尼，與俄羅斯官員一起參加聯合調查。

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