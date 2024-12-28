奧地利強化空軍實力 擬砸340億向義大利採購12架M-346FA戰機
奧地利政府今天指出，奧國計劃採購12架義大利製造的M-346FA戰機，來取代已於2020年底退役的紳寶105（Saab 105）教練機。
奧地利「皇冠日報」（Krone）稍早引述軍方消息人士的說法報導，奧國預計今天與義大利國防部簽署合作意向書，以採購義國李奧納多公司（Leonardo）製造的M-346FA戰機。
路透社報導，奧地利國防部表示，目前正與義大利政府商議合約，證實採購M-346FA戰機的計畫。
奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）說道，這項合約展現奧義兩國之間的合作實力。
內哈默透過聲明指出：「我特別感謝義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），她為了要達成這項合約而做出重大貢獻。」
皇冠日報的報導寫道，採購M-346FA戰機的總成本尚未確定，但奧國當局已經編列大約10億歐元（約新台幣340億元）的預算。
奧地利政府提到，這些戰機將用於訓練飛行員、支援地面部隊和防空系統。
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