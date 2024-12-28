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敬業到最後一刻！亞塞拜然航空墜機 空姐罹難前狂喊「一切都會沒事」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
空服員阿利耶娃在失事前仍努力安撫乘客。取自X
空服員阿利耶娃在失事前仍努力安撫乘客。取自X

亞塞拜然航空編號J2-8243客機25日在哈薩克墜毀，機上67人中有38人罹難。最新流出一段失事前的影片，一名空服員在飛機失控後，努力安撫機上乘客，說「一切都會沒事的。」未料最終也不幸罹難，成為令人心碎的遺言。

失事班機25日從亞塞拜然出發，原定飛往俄羅斯車臣共和國，未料墜落在哈薩克西部。亞塞拜然政府初步調查指出，這次墜機事故可能是受到「外部物理和技術干擾」，並懷疑俄羅斯的防空系統擊落了該班機，將其誤認成烏克蘭無人機，全案目前仍在調查中。

每日郵報報導，最新一段在飛機上拍攝的影片曝光，空服員阿利耶娃（Hokuma Aliyeva）面臨緊急關頭時，仍試圖用廣播安撫恐慌的乘客，不斷重複告訴乘客，「一切都會沒事的。」

未料阿利耶娃最終也成為罹難者之一。阿利耶娃的家屬表示，她一向樂觀開朗，同時也為她的英勇行為感到驕傲。

亞塞拜然交通部長納比耶夫（Rashan Nabiyev）稍早引述生還者及專家分析指出，客機是被武器擊中，機外有爆炸聲，至於武器類型將透過調查確定。

亞塞拜然 俄羅斯 影片

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