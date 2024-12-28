敬業到最後一刻！亞塞拜然航空墜機 空姐罹難前狂喊「一切都會沒事」
亞塞拜然航空編號J2-8243客機25日在哈薩克墜毀，機上67人中有38人罹難。最新流出一段失事前的影片，一名空服員在飛機失控後，努力安撫機上乘客，說「一切都會沒事的。」未料最終也不幸罹難，成為令人心碎的遺言。
失事班機25日從亞塞拜然出發，原定飛往俄羅斯車臣共和國，未料墜落在哈薩克西部。亞塞拜然政府初步調查指出，這次墜機事故可能是受到「外部物理和技術干擾」，並懷疑俄羅斯的防空系統擊落了該班機，將其誤認成烏克蘭無人機，全案目前仍在調查中。
每日郵報報導，最新一段在飛機上拍攝的影片曝光，空服員阿利耶娃（Hokuma Aliyeva）面臨緊急關頭時，仍試圖用廣播安撫恐慌的乘客，不斷重複告訴乘客，「一切都會沒事的。」
未料阿利耶娃最終也成為罹難者之一。阿利耶娃的家屬表示，她一向樂觀開朗，同時也為她的英勇行為感到驕傲。
亞塞拜然交通部長納比耶夫（Rashan Nabiyev）稍早引述生還者及專家分析指出，客機是被武器擊中，機外有爆炸聲，至於武器類型將透過調查確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言