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被譽為「天才官僚」 認識南韓新任代理總統崔相穆

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓代理總統崔相穆。美聯社
南韓代理總統崔相穆。美聯社

南韓憲政史上12月27日首度出現代理總統被彈劾，隨著韓悳洙接受彈劾案獲通過規定的停職，副總理級的企劃財政部長兼經濟副總理崔相穆代行總統職權，發展讓人始料未及。

崔相穆是何許人也？他通過第29屆國家高考後，進入企劃財政部前身「財政經濟部」，當過證券制度課長、金融政策課長、政策調整局長、經濟政策局長等要職，有「天才官僚」的美名。在職期間，崔相穆積極規劃資本市場與金融投資業的相關法規，制定出現行的「資本市場統合法」。

崔相穆是首爾國立大學法律系第82屆畢業生，同學包括國會議員羅卿瑗、前國土交通部長元喜龍、前法務部長和祖國革新黨黨魁曹國。崔相穆是系上第一名畢業，後來在美國康乃爾大學取得經濟博士學位。

這不是崔相穆首度經歷彈劾風波。8年前，朴槿惠遭彈劾時，他是青瓦臺的經濟金融秘書官和財政企劃部第一次長，老闆遭彈劾，他也跟著離職。尹錫悅當選後，找他回來當總統室的經濟首席祕書官，後來升任副總理兼企劃財政部長。

崔相穆是傳統派的經濟與金融專家，技術官僚的歷練，是他的優點，傾向維持安定；但也可能是他的局限。

交通部長 資本市場

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