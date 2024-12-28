亞塞拜然官員曝失事客機「遭武器擊中」！生還者：聽到巨響

亞塞拜然航空編號J2-8243客機25日在哈薩克墜毀，造成38人死亡、29人倖存。亞塞拜然交通部長納比耶夫（Rashan Nabiyev）引述生還者及專家分析指出，客機是被武器擊中，機外有爆炸聲，至於武器類型將透過調查確定。

德國之聲報導，與此同時，白宮發言人柯比（John Kirby）也表示，華府觀察到一些初步跡象顯示，客機可能是被俄羅斯的防空系統擊落，但拒絕透露細節，稱調查正在進行中。

亞塞拜然航空27日表示，墜機調查初步結果表明失事客機受到「外部物理和技術干擾」，並暫停飛往俄羅斯10個城市的航班。

路透報導，倖存乘客27日表示，當飛機接近最初的目的地俄羅斯南部的格羅茲尼市時，至少發出一聲巨響。

倖存乘客之一的拉希莫夫（Subhonkul Rakhimov）在醫院向路透說：「我當時以為飛機要散架了。」在聽到爆炸聲後，他就開始朗誦祈禱文，為飛機的墜落做準備。

另一名乘客沙巴諾娃（Vafa Shabanova）也聽到一聲巨響，稱當時非常害怕。

對此，克里姆林宮表示，在官方調查得出結論之前，不會做出任何評論。