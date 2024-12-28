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中國宣布對美國七家軍工企業 採取反制措施

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）12月27日，美國總統拜登授權向台灣提供一項價值高達5.713美元的軍事援助。作為回應，中國外交部在宣布對美國企業實施制裁時表示，華盛頓的作為“嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整 ”

中國外交部還在聲明中對美國的“2025財年國防授權法案” 進行了抨擊。這項法案中包括同台灣的安全合作倡議，並呼籲加強同台灣國防工業開展合作等內容。

中國外交部稱，北京將凍結七家美國防務公司在“在我國境內的動產、不動產和其他各類財產”。這七家公司包括英斯圖公司（Insitu）、哈德森技術公司（Hudson Technologies）、薩羅尼克科技公司（Saronic Technologies）、愛爾康公司（Aerkomm Inc.）、國際海洋工程公司（Oceaneering International, Inc.） 以及雷神加拿大公司和雷神澳大利亞公司。

中國方面周五宣布實施的制裁措施中，還禁止上述公司今後同中國境內的實體和個人開展業務。

美國並沒有在外交關系層面上承認台灣，但同時又是台灣最重要的戰略盟友和最大的武器供應國。

中國曾多次宣稱，必要情況下，將不惜動用武力實現對台灣的控制，並在近年來加強了對台灣的壓力。今年五月，台灣總統賴清德上台之後，中國已經舉行了三輪大規模軍事演習。

中國外交部發言人毛寧發出警告說，美國“以武助獨”只會引火燒身，自食惡果。她表示：“中方將繼續采取一切必要措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。 ”在周五北京的最新聲明之前，中國已在本月早些時候宣布了對另外13家參與對台軍售的美國企業實施制裁。

(法新社）

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