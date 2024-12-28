韓股16年來最糟…韓元兌美元 探金融危機後新低

南韓政局持續混亂，韓元兌美元匯率廿七日盤中重貶百分之一點一，再探近十六年來新低。專家警告，在南韓政局依然動盪下，若當局不干預匯市，韓元可能貶破一美元兌一千五百韓元大關。不只匯市，南韓股市也面臨自二○○七至○八年全球金融危機後的十六年來最糟情況。

韓元兌美元廿七日盤中貶值一點一至一四八四點四二韓元兌一美元。這是自二○○九年三月十六日以來，首度盤中貶破一千四百八十韓元關卡。

副總理兼企畫財政部部長崔相穆指出，明年度的經濟預測下調勢不可免，略低於潛在成長率的可能性很大。韓媒報導說，由於明年的潛在成長率約百分之二，他這番話被解讀為暗示成長率約百分之一。

最新經濟利空包括評估南韓企業信心的綜合企業信心指數（ＣＢＳＩ）十二月降至八十七，創下自二○二○年九月以來新低，企業對未來前景的信心也下滑至八十二點四，創下自二○二○年八月以來新低。

惟政局紛擾尚無平息跡象。南韓延世大學教授金正錫指出，若連代理總統韓悳洙都被國會彈劾，可能重創南韓信譽，在外匯當局未出手干預下，韓元兌美元可能貶破一千五百韓元。

為穩定市場與經濟信心，繼任代理總統的崔相穆廿七日表示，若市場出現過度的單邊趨勢，政府將採取「果決」行動穩定市場。政府和執政黨國民力量黨同日同意，明年提供十一點六兆韓元（約七十八點六億美元）穩定消費者物價，並減輕低所得家庭的財務負擔。

政府和執政黨的共識還包括為銀髮族等族群創造一百廿四萬個直接就業機會，其中逾百分之九十的工作在明年第一季填補，並提撥五百億韓元，為旅遊業提供特別貸款以及擴大支持在職勞工。

另外，韓國綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ）廿七日早盤報二千三百九十一點，比前一交易日下跌百分之一點五九，跌破二千四百點，跌幅擴大。

由於今年股市只剩卅日這個交易日，從目前走勢來看，自七月以來韓股確定呈現連六個月下跌。自二○○○年以來，包含這次在內，ＫＯＳＰＩ連五個月以上下跌只有五次；連六個月下跌僅兩次，即二○○○年網路泡沫化與二○○八年全球金融危機。