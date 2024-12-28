政局持續動盪 南韓遭川普邊緣化

韓媒報導及專欄文章均示警，美國總統當選人川普十六日在佛州海湖莊園記者會，將南韓排除在他打算舉行領袖會談的國家名單之外。南韓似乎在他的外交討論中遭邊緣化。

川普在談到與北韓領袖金正恩、中國大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和日本首相石破茂會面的計畫時，卻獨漏美國在東北亞的重要盟友南韓。

此一遺漏引發首爾對韓美同盟前景的擔憂，而該同盟長久以來是朝鮮半島和平穩定的基石。

目前南韓國內的政治情勢和總統尹錫悅不確定的政治未來使該國外交出現真空，難以採取積極的外交政策。

川普願與北韓及中國交往，而這兩國都對南韓產生重大安全威脅，這令人困惑。他提議又一次跟金正恩會面，也說過兩人相處融洽。如此只會增添美國對南韓承諾的不確定性。儘管川普聚焦中俄等大國可能可以理解，但將南韓排除在外令首爾感到不安。

川普心中的南韓是怎樣的國家？他二○一六年十一月首次當選總統後，接到時任南韓總統朴槿惠的賀電。但一個月後，她被南韓國會彈劾、隨即停職。

八年後換尹錫悅致電川普並恭喜他再次當選（十一月七日），川普還提到美國造船業需南韓協助。但卅七天後的本月十四日，川普收到寫著「韓國總統宣布緊急戒嚴並因國會彈劾訴追而被停職」的緊急簡報。此後「韓國」一詞就從他口中消失。

憲法法院二○一七年三月十日判決朴槿惠彈劾案成立，繼任總統的文在寅直到同年六月廿九日才與川普舉行「川文會」，距川普當年就任已逾半年。如今南韓政局再陷混亂，系出三星集團的財閥新世界集團會長鄭溶鎮在川普長子小川普牽線下，反而成為南韓政商界與川普會談的第一人。

路透和美聯社報導說，不到二周，南韓國會已三度表決總統及代理總統彈劾案，恐加劇十二月稍早六小時短命戒嚴引發的南韓憲政危機及政治風暴，並使該國政局的癱瘓更加嚴重。

除了擾亂國政，南韓政府的高層外交也受到影響而暫停，值此首爾正設法克服該國蹣跚的經濟現況之際，本月一連串的危機與風暴震驚其金融市場。

自十四日起代理總統的韓悳洙和其他高官已試圖向南韓盟友及外交夥伴保證，南韓的內政外交正回到正軌。惟隨著對立的朝野政黨因多項政府政策以及任命三位憲法法院大法官而發生衝突，南韓政黨間的緊張只會持續升高。