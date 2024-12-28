南韓國會通過彈劾代理總統 韓史首例「代理的代理」運營國政

南韓國會廿七日表決國務總理兼代理總統韓悳洙彈劾案，一九二票贊成、零票反對，投票通過彈劾後，隨即由副總理兼企畫財政部部長崔相穆繼任代理總統。

這是南韓國會首次啟動彈劾代理總統程序，韓媒報導形容，南韓首度出現由「代理的代理」運營國政。距南韓國會十四日表決通過總統尹錫悅彈劾案還不滿兩周，而當天也是尹案在憲法法院的開庭日。

崔相穆成為代理總統後，向政府各部會首長下達緊急指示。除了要求國防部加強戒備，確實做好因應任何危機與突發狀況的準備，也提醒軍方，北韓恐研判南韓國防正值脆弱之際，將藉機挑釁，應以韓美同盟為基礎保持堅固的防衛態勢。

崔相穆也要外交部與美國、日本及中國大陸等主要國家密切溝通，重申首爾的對外政策方向沒變。美國駐韓大使高德柏格和南韓外長趙兌烈通話，強調美方堅定不移支持美韓同盟。

南韓國會現有三○○席，執政黨國民力量黨一○八位議員僅一人出席，國會最大黨兼最大在野黨共同民主黨則有一人缺席，共一九二人參與投票。

由於南韓朝野及法界對於在國會十四日表決通過總統尹錫悅彈劾案後具雙重身分的韓悳洙，究竟適用憲法第六十五條對總統或總理的彈劾門檻規定存在爭議。即對總統必須有半數以上現任議員提議、三分之二以上現任議員同意（二○○票），表決才能通過；對總理須有三分之一以上現任議員提議、半數以上現任議員同意（一五一票）。

支持彈劾南韓總統尹錫悅（圖右）及代理總統韓悳洙（圖左）的抗議人士，廿七日在首爾汝矣島國會外，舉自製海報表達要求「立即彈劾」，並指控這兩人是「內亂罪共犯」。（美聯社）

因此，在議長禹元植二十七日「裁示」韓悳洙應適用總理的標準後，議場內國民力量黨的議員就包圍主席台厲聲抗議，並主張他應適用總統標準，但最後這訴求沒有被接受。

南韓史上第一和第二位代理總統，均未在代理期間被國會提議彈劾。這次表決通過後，韓悳洙在對南韓民眾的談話中表示，尊重國會決定，待憲法法院判決是否成立。

共同民主黨提議彈劾韓悳洙的最主要理由是，他不願任命國會廿六日行使同意權時通過的三位憲法法院大法官人選，其中兩人由共同民主黨推薦、一人由國民力量黨推薦。執政黨同日表決時，僅趙慶泰等四位青壯派議員參與，因此韓悳洙聲稱只要國會朝野政黨經協商後達成共識，他將會立即任命。

但憲法法院發言人李珍日前指出，總理黃教安二○一七年三月代理總統時，就曾任命由最高法院院長梁承泰提名的李善愛為大法官。

六十一歲的崔相穆擁有美國康乃爾大學經濟學博士學位，自去年十二月二十九日才擔任副總理兼企畫財政部長。有韓媒報導，尹錫悅在三日宣布戒嚴前召開的國務會議中，崔相穆強烈反對戒嚴並退席。