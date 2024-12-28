韓國副總理崔相穆接代理總統 技術官僚拚翻轉困局

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

韓國副總理兼企劃財政部部長崔相穆今天成為兩週內的第2位代理總統，國會稍早已通過代理總統韓悳洙的彈劾案，為亞洲第4大經濟體的政治不確定性火上澆油。

韓國總統尹錫悅3日深夜頒布緊急戒嚴，但4日凌晨國會議場中的190位議員進行表決，全票通過要求解除戒嚴，之後尹錫悅宣布接受國會要求解除戒嚴，他14日因此遭國會彈劾，總統職務由總理韓悳洙暫代。

不過，韓悳洙拒絕任命3名法官以填補憲法法院的空缺，宣稱這超出他的代理職責，最大在野黨共同民主黨昨天對他提出彈劾動議，國會今天稍早召開全體會議，表決通過韓悳洙的彈劾案。

路透社報導，現年61歲的崔相穆是一位資深經濟技術官僚，在韓國企劃財政部服務30多年，作為遭彈劾代理總統韓悳洙的繼任者，他承擔了前所未有的角色。

韓悳洙被國會彈劾之後，崔相穆發表演說指出：「此時此刻，將政局動盪減到最低至關重要。政府也將盡一切努力來克服這段動盪時期。」

在財經困境方面，韓元匯率跌到2009年3月以來的新低點，分析師說，政治不確定性引發的負面情緒難以扭轉。

崔相穆已經召開韓國政府4大金融機構的非正式會議，試圖平息國際投資人和盟邦對韓國政局動蕩的擔憂。

他承諾提供「無限的流動性」來安撫金融市場，並通話美國財政部部長葉倫（Janet Yellen），重申與韓國最重要盟邦的緊密關係。

崔相穆擁有國立首爾大學法學院的學士學位，他的公部門生涯主要都在企劃財政部，負責監督經濟決策、金融市場政策和對外商業關係。

尹錫悅

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