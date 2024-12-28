德解散國會 明年2月改選

德國總理蕭茲的「紅綠燈聯盟」上個月垮台後，總統史坦麥爾27日宣布解散眾議院，並宣布將在明年2月23日提前舉行大選。

路透報導，史坦麥爾說，「特別是在眼前這種艱難時刻，需要一個有能力採取行動的政府與國會的穩定多數，才能帶來穩定性」，因此提前舉行大選是正確方向。他說，在選後，解決問題必須再次成為政壇的核心要務。

蕭茲所屬的社民黨（SPD）代表紅色，與代表黃色的自民黨（FDP），以及綠色的綠黨（Greens），組成三黨聯合執政的「紅綠燈聯盟」，但在上個月，蕭茲因預算問題開革FDP籍財長林德納，執政聯盟宣告瓦解。本月16日，蕭茲未能通過國會信任投票，為明年2月的大選鋪路。

在距離大選不到兩個月之際，民調領先者為執掌基民/基社聯盟的默茨（Friedrich Merz），他主張目前的政府管制過嚴，阻礙經濟成長。民調居次者為極右派的另類選擇黨，蕭茲的社民黨排第三，綠黨為第四。

德國的主要政黨已拒絕與極右派「另類選擇黨」聯合執政，但這個獲馬斯克力挺的黨的存在，為議會的競合增添變數，使國會更容易形成脆弱的聯盟。