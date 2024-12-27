「意圖製造暴亂」戒嚴案首位 南韓檢方起訴前國防部長金龍顯

南韓檢方27日以內亂罪起訴前國防部長金龍顯，指控他涉嫌參與3日深夜短暫的戒嚴行動。韓聯社報導，金龍顯是戒嚴案中被起訴的第一人。

金龍顯本月稍早已被逮捕和拘留，被指控從事內亂的「必要」活動，並透過總統尹錫悅3日宣布戒嚴濫用權力。

處理此案的特別檢察團隊詳述對於金龍顯的多種指控，指控他自今年稍早和尹錫悅針對戒嚴進行討論。檢方還指控，金龍顯將首都防衛司令部等多種部隊部署到國會，阻止國會議員投票否決尹錫悅宣布戒嚴。

南韓檢方指出，隨著部隊抵達國會，尹錫悅命令時任首都防衛司令官李鎮雨，「破門而入並拖出國會議員」。他們還指控，金龍顯下令時任防諜司令官呂寅兄逮捕並拘留國會議長禹元植、時任執政黨國民力量黨黨魁韓東勳，及主要反對黨共同民主黨領袖李在明等十幾人。

檢方認定，金龍顯的行為顯示他意圖顛覆憲法並製造暴亂，構成內亂罪要件。