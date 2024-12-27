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2025年5件事有看頭！川普2.0、足球熱、印度大壺節 防彈合體回歸

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
美國總統當選人川普2度入主白宮。 路透社
美國總統當選人川普2度入主白宮。 路透社

美國總統當選人川普2度入主白宮，到賽事多到爆表的足球熱潮、綠洲合唱團和防彈少年團分別合體回歸等，法新社列出2025年值得關注5件事如下：

● 川普2.0

川普在美國總統大選狂勝對手賀錦麗（Kamala Harris）11週後，將於明年1月20日就職，成為美國第47位總統。

他早已誓言讓美國再次偉大、退出多邊主義，並以強權政治為依歸。

氣候變遷

明年可能是溫室氣體排放量在全球各地停止穩定上升的一年嗎？

研究人員指出，跡象顯示，占全球排放量30%的最大污染國中國今年化石燃料的二氧化碳排放量預計只會略微上升。

全球碳計畫（Global Carbon Project）的皮特斯（Glen Peters）指出，全球燃燒煤炭、石油和天然氣排放的二氧化碳總量可能於未來幾年內攀上高峰。

● 足球狂熱

由於明年賽事多到爆表，足球熱頭過度、球員被榨乾的問題恐怕顯而易見。

擴大規模、有32支俱樂部球隊參賽的「世界球會盃」（Club World Cup）明年夏天登場，那段時間本來通常是球員從國家聯賽中恢復的時候。

而且那還是在眾所期待的歐洲冠軍聯賽（Champions League）以全新形式展開而特別忙碌的賽季之後。

印度教大壺節

地球上規模最大朝聖集會、印度教「大壺節」（Kumbh Mela）明年1月13日到2月下旬登場，預計將有4億人參加在印度聖河岸邊舉行的盛大活動。

「大壺節」每3年在4個聖地間輪流舉行，這一次將是時隔12年重回恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和印度教神秘的薩拉斯瓦地河（Saraswati River）匯流處登場，被認為特別神聖。

● 綠洲合唱團和防彈少年團分別合體回歸

英國傳奇搖滾樂團綠洲合唱團（Oasis）和韓國知名偶像團體防彈少年團（BTS）的成員明年都將合體回歸，讓粉絲格外樂開懷。兩個團體因不同原因而離開舞台。

印度教 川普 氣候變遷 美國 足球 防彈少年團

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