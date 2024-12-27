亞塞拜然航空班機為何被迫改道？俄歸咎烏克蘭無人機與濃霧

亞塞拜然航空25日發生一架飛往車臣首府格羅茲尼的班機在哈薩克城市阿克套附近失事，造成38名乘客死亡。有消息人士透露，該航班未獲允許在任何俄羅斯機場降落，並受命越過裡海飛往阿克套。俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）署長亞德羅夫（Dmitry Yadrov）表示，該航班之所以必須改道遠離格羅茲尼，是因為當地機場因應烏克蘭無人機襲擊而暫時關閉。

俄羅斯官媒RT 27日報導，亞德羅夫在聲明中表示，他在收到墜機事件的報告後，通知了亞塞拜然和哈薩克的同僚，俄羅斯準備好配合調查，同時指出，在這起悲劇發生之前，格羅茲尼機場附近出現了「非常複雜的情況」。

亞德羅夫說，「當時，烏克蘭的攻擊無人機正對格羅茲尼和佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）的民用基礎設施進行恐攻」，並指此事促使格羅茲尼機場暫時關閉，人員則處於高度警戒狀態。

亞德羅夫還表示，惡劣的天氣狀況也導致了地面的問題，「此外，格羅茲尼機場附近還有濃霧」，並指能見度限制在500公尺，飛機的機師嘗試了2次著陸，但最終做出了離開該地區的決定，並試圖降落在裏海對面的阿克套著陸。亞德羅夫強調，調查仍在進行中。