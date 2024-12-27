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川普再度執政深刻影響全球 2025年德國外交政策3大挑戰

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蕭茲。 美聯社
蕭茲。 美聯社

德國之聲中文網）專家們普遍認為，川普的再度執政將深刻影響德國外交政策的走向。柏林全球公共政策研究所（GPPI）所長貝納（Thorsten Benner）向德國之聲表示：「過去仰賴美國提供安全保障的模式已經過時，川普代表著一套新的規則，德國必須做好准備。」

德國外交政策協會（DGAP）的霍夫（Henning Hoff）指出，即使明年後由基民盟的梅爾茨（Friedrich Merz）取代蕭茲（Olaf Scholz）成為總理，德國外交政策的大方向仍將延續現有路徑，繼續積極推進外交與安全政策。

俄烏戰爭：歐洲是否為美國買單？

俄烏戰爭仍是德國外交的核心議題之一。川普曾表示，上任後將減少對烏克蘭的援助，並有意與普亭直接商討停火方案。對此，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在柏林外交政策論壇上強調，無論如何，德國都會「站在烏克蘭這邊」。

柏林全球公共政策研究所的專家貝納建議，德國可以向川普政府提議支付資金，換取美國繼續向烏克蘭提供軍事裝備。他指出：「歐洲的軍備產能無法與美國相比，但資金支持是可行的方案。」

中東局勢：德國只是「旁觀者」？

12月，敘利亞阿塞德政權的倒台使中東局勢更加複雜化。德國對敘利亞反抗軍上台後的政策走向保持觀望，擔憂這可能引發新一輪難民潮。

與此同時，以哈戰爭仍然是中東衝突的核心。德國一方面向以色列提供軍事支持，另一方面推動人道援助以緩解巴勒斯坦居民的困境。國際組織反極端主義項目（CEP）的中東專家辛德勒（Hans-Jakob Schindler）指出，德國及歐盟在中東事務中多扮演「旁觀者」的角色，無法真正影響以哈衝突的核心談判。

隨著川普重返白宮，德國需關注他如何平衡其親以色列立場與推動終戰的目標。辛德勒認為，除非加沙地帶和黎巴嫩南部的重建機會顯現，歐洲才能重新通過積極參與確立其在中東的角色。

面對中國大陸的挑戰

過去3年，德國外交部長貝爾伯克在對華政策上以強調人權和價值觀著稱。例如，她曾在2023年的記者會上公開質疑中國大陸人權問題，引發爭議。

GPPI的貝納指出，以價值觀為導向的外交政策在複雜的現實中實施起來非常困難。他表示：「目標遠大當然是好事，但實際推動時，貝爾伯克本人可能也會意識到，必須在價值觀與現實政治之間找到平衡。」貝納相信，「就算是貝爾伯克本人，未來推動任何與德國的同盟時，恐怕也不會再想用同樣的方式，來鞏固以價值觀為基礎的外交政策。」

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