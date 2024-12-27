客機疑遭飛彈擊落 亞塞拜然航空停飛俄羅斯7城市

亞塞拜然航空一架客機25日飛行途中偏離航道後，在哈薩克西部墜毀，疑似遭到俄羅斯飛彈擊落。亞塞拜然航空今天表示，將暫停飛往7個俄國城市的航班。

法新社報導，亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）今天表示，「正將墜機調查的初步結果納入考量…並就飛行安全風險進行斟酌」。

亞塞拜然航空一架客機25日飛往俄羅斯車臣共和國途中因不明原因偏離航道後，在哈薩克西部阿克套市（Aktau）附近墜毀。

哈薩克官員表示，機上67人中有38人罹難，29人生還，包括3名兒童。哈薩克衛生部表示，其中11名傷者正在加護病房接受治療。

根據多家媒體報導和美國官員說法，亞塞拜然和美國官方認為這架客機墜毀是遭到一枚俄羅斯地對空飛彈擊中所致。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體上指出：「必須針對亞塞拜然航空客機墜毀一事追究俄羅斯的責任。向罹難者家屬至上哀悼之意。」