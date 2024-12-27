客機疑遭飛彈擊落 亞塞拜然航空停飛俄羅斯7城市
亞塞拜然航空一架客機25日飛行途中偏離航道後，在哈薩克西部墜毀，疑似遭到俄羅斯飛彈擊落。亞塞拜然航空今天表示，將暫停飛往7個俄國城市的航班。
法新社報導，亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）今天表示，「正將墜機調查的初步結果納入考量…並就飛行安全風險進行斟酌」。
亞塞拜然航空一架客機25日飛往俄羅斯車臣共和國途中因不明原因偏離航道後，在哈薩克西部阿克套市（Aktau）附近墜毀。
哈薩克官員表示，機上67人中有38人罹難，29人生還，包括3名兒童。哈薩克衛生部表示，其中11名傷者正在加護病房接受治療。
根據多家媒體報導和美國官員說法，亞塞拜然和美國官方認為這架客機墜毀是遭到一枚俄羅斯地對空飛彈擊中所致。
烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體上指出：「必須針對亞塞拜然航空客機墜毀一事追究俄羅斯的責任。向罹難者家屬至上哀悼之意。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言