快訊

柯文哲保釋金哪來？黃國昌曝來源 喊「不是今天才開始做」

永豐金與京城銀傳將合併 今晚8點重訊記者會對外說明

楊文科天坑案涉貪 律師主張證據不合法惹怒法官當庭舌戰

南韓財長崔相穆任代理總統 首公開發聲「減少政務混亂為要務」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆27日代理總統職務，並於當天主持國家安全保障會議。法新社
南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆27日代理總統職務，並於當天主持國家安全保障會議。法新社

南韓國會27日稍早通過南韓代理總統韓悳洙彈劾案，韓悳洙遭停職，由副總理兼企劃財政部長崔相穆將依法代理總統職務。韓聯社報導，崔相穆接任代理總統後於稍早首度公開向民眾發表聲明，表示減少政務混亂是目前第一要務。

崔相穆表示：「政府將盡全力確保國家穩定。」他的書面聲明也指出，「國會通過代理總統韓悳洙彈劾案，而我身為內閣成員，對於當前事態感到沉重的責任感，也為當前混亂向國民致歉」。

另外，南韓財政部指出，崔相穆在與美國參謀長聯席會議的通話中，重申南韓和美國間牢固的聯盟關係。崔相穆也指示外交部長趙兌烈維持與夥伴間密切的溝通渠道。

崔相穆也敦促軍方保持高度戒備，理由是北韓可能挑釁。他下令：「應保持戰備狀態以防止北韓做出任何魯莽舉動，並以強大的韓美聯盟為基礎，維護堅定的安全立場。」

韓聯社指出，崔相穆接任代理總統後，預計將面臨由反對黨控制的國會挑戰。主要反對黨共同民主黨已敦促崔相穆，立即任命三名憲法法院法官被提名人，以審議尹錫悅彈劾審判。

北韓 南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案 美國

延伸閱讀

南韓副總理崔相穆接任代理總統 誓言克服戒嚴後政局動盪

南韓代理總統韓悳洙遭彈劾 韓元兌美元匯率創金融危機後新低

南韓憲政危機！財長崔相穆成「代理的代理」韓媒憂經濟扛不住

192票贊成！總統與代總統韓悳洙雙遭彈劾 南韓憲政史上首次

相關新聞

南韓財長崔相穆任代理總統 首公開發聲「減少政務混亂為要務」

南韓國會27日稍早通過南韓代理總統韓悳洙彈劾案，韓悳洙遭停職，由副總理兼企劃財政部長崔相穆將依法代理總統職務。韓聯社報導...

南韓副總理崔相穆接任代理總統 誓言克服戒嚴後政局動盪

南韓國會今天表決通過代理總統的國務總理韓悳洙彈劾案，副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統。崔相穆今天誓言將克服自從總...

印度前總理曼莫漢92歲辭世 與台灣經濟文化交流推手

印度前總理曼莫漢26日辭世，印度政府今天宣布舉國哀悼7天，他在任內大力推動印度與台灣交流，是兩國經濟、文化交流的重要推手

電動車巨擘比亞迪捲奴役爭議 巴西稱工人是人口販賣受害者

巴西勞動有關當局昨天表示，中國大陸電動車製造商比亞迪（BYD）在巴西建廠工地的中國大陸工人是人口販運受害者

印度前總理曼莫漢逝世 陸外交部深切哀悼：積極推動中印關係

印度前總理曼莫漢·辛格（Manmohan Singh）辭世，印度宣布舉國哀悼7天。在27日下午的大陸外交部例行記者會上，...

巴西控比亞迪奴役勞工「連續25天不休息」 陸外交部核實中

在中國大陸車企積極出海發展之際，外媒報導巴西勞工部門叫停了比亞迪當地建廠項目，指該工地涉嫌奴役163名大陸籍員工。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。