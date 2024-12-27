南韓財長崔相穆任代理總統 首公開發聲「減少政務混亂為要務」

南韓國會27日稍早通過南韓代理總統韓悳洙彈劾案，韓悳洙遭停職，由副總理兼企劃財政部長崔相穆將依法代理總統職務。韓聯社報導，崔相穆接任代理總統後於稍早首度公開向民眾發表聲明，表示減少政務混亂是目前第一要務。

崔相穆表示：「政府將盡全力確保國家穩定。」他的書面聲明也指出，「國會通過代理總統韓悳洙彈劾案，而我身為內閣成員，對於當前事態感到沉重的責任感，也為當前混亂向國民致歉」。

另外，南韓財政部指出，崔相穆在與美國參謀長聯席會議的通話中，重申南韓和美國間牢固的聯盟關係。崔相穆也指示外交部長趙兌烈維持與夥伴間密切的溝通渠道。

崔相穆也敦促軍方保持高度戒備，理由是北韓可能挑釁。他下令：「應保持戰備狀態以防止北韓做出任何魯莽舉動，並以強大的韓美聯盟為基礎，維護堅定的安全立場。」

韓聯社指出，崔相穆接任代理總統後，預計將面臨由反對黨控制的國會挑戰。主要反對黨共同民主黨已敦促崔相穆，立即任命三名憲法法院法官被提名人，以審議尹錫悅彈劾審判。