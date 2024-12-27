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南韓副總理崔相穆接任代理總統 誓言克服戒嚴後政局動盪

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
崔相穆今天誓言將克服自從總統尹錫悅實施短命戒嚴以來的國內政局動盪。 法新社
崔相穆今天誓言將克服自從總統尹錫悅實施短命戒嚴以來的國內政局動盪。 法新社

南韓國會今天表決通過代理總統的國務總理韓悳洙彈劾案，副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統。崔相穆今天誓言將克服自從總統尹錫悅實施短命戒嚴以來的國內政局動盪。

法新社報導，崔相穆在被任命接任代理總統職務後不久發表演說指出：「此時此刻，將政局動盪減到最低至關重要。政府也將盡一切努力來克服這段動盪時期。」

尹錫悅3日頒布緊急戒嚴令，約6個小時後宣布解除戒嚴。他14日因此遭到國會彈劾，此後總統職務由韓悳洙暫代。

由於韓悳洙拒絕立即任命3名法官以填補憲法法院的空缺，稱這超出他的代理職責，最大在野黨共同民主黨昨天因此對他提出彈劾動議。國會今天召開全體會議，表決通過韓悳洙彈劾案。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案

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